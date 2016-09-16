Собянин: Москва готова к проведению выборов

Москва готова к проведению выборов в Государственную думу. Об этом мэру города Сергею Собянину доложил глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

«В тесном взаимодействии со всеми службами городскими, то есть по всем направления всё отработано. От 10 до 25 наблюдателей на тех или иных участках будут в день выборов. Всё готово. Дело за москвичами, главное, чтобы они пришли», — приводит его слова «ТВ Центр».

Сергей Собянин после доклада Горбунова заявил, что приглашает жителей столицы на избирательные участки, а также назвал выборы большим событием для города и для страны. По словам мэра, главными критериями выборов станут открытость и честность.

«Установлены камеры видеонаблюдения и комплексы обработки избирательных бюллетеней. Они обеспечат автоматический подсчет. Маломобильные граждане смогут проголосовать дома или прийти на участки в сопровождении сотрудника соцслужбы», — сказал мэр Москвы.

Напомним, выборы депутатов Государственной думы седьмого созыва пройдут в единый день голосования — 18 сентября. Голосование пройдет по смешанной системе: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 225 — по одномандатным округам.

