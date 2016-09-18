День выборов принес в Приморье ясность

День голосования в Приморском крае выдался ясным – с того момента, как на регион обрушился тайфун «Лайонрок», погода жителей края не баловала. Настроение у избирателей приподнятое, несмотря на то, что обстановка в регионе остаётся сложной – режим ЧС федерального значения продолжает действовать в 25 из 34 муниципалитетов края.

Сегодня в 8 часов утра в крае начались выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Приморья. Жители выбирают 40 депутатов краевого парламента и трех депутатов Государственной Думы. Также в крае проходит 31 избирательная кампания по выбору глав и депутатов районных дум и сельских поселений.

На 15.00 воскресенья явка составила 25,48%. В 2011 году на этот час свое избирательное право реализовало большее количество жителей края – 31.88%.

Явка на выборах в Госдуму оказалась на десятые доли процента больше, чем количество проголосовавших за кандидатов в местный парламент. Заместитель председателя крайизбиркома Лариса Орлова объяснила это тем, что за депутатов Госдумы голосовали по открепительным удостоверениям приезжие из других городов.

— В городах и районах Приморья утром в воскресенье открыто 1 273 избирательных участка, — сообщила журналистам Орлова. - Наблюдение на них ведет более 2 тысяч человек, столько заявок подано от кандидатов и общественных организаций в краевой избирком. Кроме того, в Приморье находятся 12 представителей миссии международных наблюдателей ОБСЕ.

— 2 члена миссии – один из Швеции, один из Нидерландов – работают в Приморье уже около месяца. Вчера прибыли еще 10 наблюдателей, аккредитованных в ЦИК России. Мы не координируем их работу, это независимая группа, самостоятельная в своих перемещениях. Насколько мне известно, они сейчас работают на участках Владивостока. По итогам этой работы будет доклад. Представитель ОБСЕ сообщил, что Приморский избирком получит возможность с ним ознакомиться в ближайшие дни, а 19 сентября в Москве будет представлен окончательный протокол работы миссии в России.

Приморцам выдают минимум четыре бюллетеня: два — для выбора депутатов Госдумы (со списком партий и с перечнем кандидатов по одномандатным округам) и по аналогичной схеме два бюллетеня для выбора депутатов краевого парламента. В муниципалитетах, где 18 сентября проходят еще и муниципальные выборы, бюллетеней больше. Так, например, в Спасском сельском поселении Спасского района избиратели получат шесть бюллетеней. Им также предстоит выбрать депутатов районной думы и главу поселения.

По данным краевой избирательной комиссии, по трем одномандатным избирательным округам — Владивостокскому, Артемовскому и Арсеньевскому — зарегистрировано 24 кандидата.

К участию в выборах регионального парламента допущены списки шести партий: «Единой России», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России», «Яблока» и Российской партии пенсионеров за справедливость.

В Заксобрание Приморья будут избраны 40 депутатов: 20 — по партийным спискам, столько же — по одномандатным округам. Всего избирателей в Приморье около полутора миллиона человек. Часть из них получила возможность проголосовать досрочно из-за стихийного бедствия. В начале сентября тайфун «Лайонрок» обрушил на край трехмесячную норму осадков.

1,24% от общего числа зарегистрированных на территории Приморского края избирателей проголосовали досрочно, сообщила Лариса Орлова. Таким образом, на момент открытия участков в регионе уже было 18,4 тысячи проголосовавших избирателей.

Бюллетени в зону ЧС доставляли при помощи МЧС и военных. Замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян сообщил, что число спасателей, направленных в Приморский край увеличено до 2,5 тысяч человек. Всего на территории Приморского края развернута группировка сил и средств численностью почти 19 тысяч человек, свыше 1,5 тысячи единиц техники, 157 плавсредств, 9 воздушных судов и четырех беспилотных летательных аппаратов.

— В недалеком прошлом я и не предполагал, что воспользуюсь своим конституционным правом и проголосую во Владивостоке. Я это уже сделал, и многие сотрудники штаба нашей группировки это уже выполнили, – пояснил Чуприян.

Он также рассказал, что МЧС принимало активное участие в подготовке и организации досрочного голосования.

— Чтобы участки заработали, нужна электроэнергия, связь, – сообщил замминистра, выступая перед журналистами в пресс-центре краевого избиркома. – Вы можете сказать: «Но вы же не энергетики». Да, это так, но без нас это вряд ли было бы так оперативно. Наши спасатели высаживались, мы устанавливали опоры, проводили разведку линий электропередач (поиск мест обрыва проводов, доставка энергетиков к месту аварии - Известия), забрасывали генераторы, чтобы появилась связь. Все это делалось с помощью спасателей МЧС России. 188 спасателей проголосовали досрочно еще несколько дней назад.

Явка на досрочном голосовании в Приморском крае составила 52,5%.

Избирательные участки в Приморье закроются в 12 часов дня мск, окончательную явку озвучат еще через полтора-два часа. О первых результатах голосования краевой избирком сообщит на брифинге в понедельник, когда в Москве будет еще только 4 часа утра.