Памфилова: "ЦИК сделал все, чтобы День голосования прошёл достойно"

В день тишины перед выборами депутатов Государственной Думы в Москве прошла международная конференция, где парламентарии, члены избиркомов и политологи разных стран обсудили национальные стратегии в развитии демократических институтов и обеспечении избирательных прав граждан. Докладчики рассказали об опыте развития электорального суверенитета в своих государствах и сравнили эти процессы с историей российской демократии. Выступающие отметили, что выборы в Госдуму РФ вызывают интерес граждан и, судя по всему, пройдут в рамках закона и будут признаны на международной политической арене. Не сомневаются иностранцы также в хорошей явке избирателей и в чистоте избирательной кампании.

Не смотря на приезд в Москву большого количества важных персон, главным гостем мероприятия стала председатель Центризбиркома Элла Памфилова - участников встречи интересовало, что она думает относительно предстоящих выборов в Государственную Думу седьмого созыва. Но ещё до начала официальной части конференции она заявила журналистам, что воздержится от предварительных оценок.

- Итоги этой предвыборной кампании мы будем подводить после того, как народ проголосует. Самое главное, чтобы эту оценку дали наши граждане - люди, которые сочтут необходимым прийти и проголосовать. Для того, чтобы День голосования прошел достойно, я надеюсь, я и мои коллеги, сделали все, что могли, - прокомментировала Памфилова.

Также она отметила, что возрождение одномандатных округов повысило "градус конкуренции".

- В некоторых округах он (градус) был очень высок, и вдохновение там перехлестывало через край. Надеюсь, что такая хорошая разбежка в этой кампании даст мощный импульс к будущим кампаниям, - высказала пожелание председатель ЦИК.

Элла Памфилова заверила собравшихся, что организаторы выборов поработают над ошибками и выявят недостатки избирательной кампании, с которыми столкнулись. Она отметила, что их немало и большинство из них возникало при общении ЦИК с наблюдателями и представителями СМИ.

Помимо этого, она рассказала о жалобах в избиркомы кандидатов в депутаты на своих оппонентов. По её словам, серьезных нарушений не выявлено - таких, которые могли бы повлиять на итоги выборов.

- Горжусь, что выборы у нас прямые - и президента, и губернаторов. Эволюция избирательной системы ещё не закончилась и не может закончиться. Возникают новые проблемы, вызовы и мы будем разбираться со спорными моментами, чтобы повышать доверие наших граждан к избирательным процессам, - заявила глава ЦИК.

Член Центризбиркома Николай Левичев также отметил, что модернизация избирательной системы - процесс непрерывный.

- Доверие к политическим партиям в целом падает, возникают разного рода общественные движения. В какое-то время на них возлагались надежды. Многие эксперты считали, что именно общественные движения отразят все многообразие интересов общества. Но смогут ли они заменить механизмы партийно-политического представительства, которые складывались не одно десятилетие? Антипарламентаризм представляет потенциальную угрозу. Надо искать новые формы участия народа в политике, - заявилЛевичев.

Затем он объявил начало панельных сессий, напомнил о дне тишины, пошутив, что иностранные гости могут использовать московскую площадку только для агитации за кандидатов-земляков, которые баллотируются в их государствах.

Современная политическая реформа в России вызывает интерес у западных коллег. Некоторые из них были свидетелями переломного для страны момента. Так, например, генсек Социнтерна Луис Айала свое выступление начал с воспоминаний о поездке в Москву в августе 1991 года. Другие иностранные спикеры отмечали, что за 25 лет в России произошли кардинальные перемены к лучшему и они с интересом наблюдают за ее развитием и заимствуют опыт. Рассказывали и о своих нововведениях.

О перестройке политической системы в своей стране, о появлении массовых общественных движений среди населения подготовили доклады председатель Верховного избирательного суда Боливии Катия Вероника Уриона Гамарра, депутат парламента Эквадора Мария Хосе Каррион, председатель ЦИК Узбекистана Мирза-Улукбек Элчиевич Абдусаломов, заместитель члена избиркома Индии Умеш Синха и другие.

О состоянии, проблемах и перспективах развития института международного наблюдения рассказали член ЦИК Казахстана Ляззат Сулеймен, депутат Европарламента Татьяна Жданюк, координатор по вопросам проведения выборов и организации международного сотрудничества Национального избирательного совета Доминиканской Республики Жоэль Лантигуа.

Тему современного состояния электоральных процессов и разнообразия электоральных практик подняли министр Верховного избирательного суда Бразилии Невес Энрике да Силва, президент Конференции стран Европы и Центральной Америки Давид Балса, председатель Движения социал-демократов Кипра Маринос Сизопулос, член ЦИК республики Молдова Максим Лебединский и другие.

По завершении конференции представители иностранных ведомств и парламентов приняли приглашение ЦИК понаблюдать за российскими выборами и признались, что не прочь задержаться в Москве на несколько дней - посмотреть за процедурой голосования и погулять по столице.