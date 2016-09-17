День тишины закончился: Россия готова к выборам

18 сентября в России пройдет Единый день голосования. Выборы состоятся как на региональном, так и на федеральном уровнях, но основное внимание, конечно же, приковано к федеральной выборной кампании - России предстоит выбрать депутатов Государственной Думы 7-го созыва. День тишины перед выборами стал наиболее спокойным за последние годы. Ни участники избирательного процесса, ни наблюдатели не выявили серьезных или массовых нарушений законодательства, запрещающего участникам выборов агитировать в последний перед выборами день. В субботу глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что Центризбирком сделал все, чтобы выборы прошли легитимно.



По её словам, возникают новые проблемы и вызовы и со всеми спорными моментами предстоит разобраться, чтобы и впредь повышать доверие граждан к избирательному процессу.

На сайте Центральной избирательной комиссии ближе к вечеру в субботу было опубликовано сообщение о передаче в Генпрокуратуру материалов, «направленных на дискредитацию выборов». Поступают сообщения о заранее распространяемом среди членов участковых избирательных комиссий одной из политических партий «особого мнения» о несогласии с результатами выборов, говорится на сайте комиссии. Однако подготовка подобных материалов политическими партиями вряд ли может расцениваться как нарушение, считает глава Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. По его мнению, партии вправе готовиться к разному развитию событий, в том числе и предполагать, что на выборах будут какие-то нарушения, и, соответственно, планировать свою реакцию на них.



- Другое дело, если в дальнейшем они (например, материалы «особого мнения») послужат оправданием силовых акций, то вопрос будет стоять совсем по-другому, - подчеркивает эксперт. - Если будут предприняты массовые акции и если поводом для них послужили эти материалы, их статус изменится.



День тишины перед выборами 2016 года, по оценке политолога, прошел значительно спокойнее, чем во время прошлых выборов. Претензии по поводу незначительных нарушений у участников политического процесса есть, но никаких значимых правонарушений ни ЦИК, ни правоохранительные органы, ни избирательные комиссии субъектов не фиксируют, отметил Орлов.



- Были времена, в том числе и прошлые парламентские выборы, и региональные, когда уже к концу дня тишины жалоб были десятки и они были более масштабными. Ничего подобного сегодня мы не наблюдаем, - рассказал он.



Политолог признался, что после нуля часов в интернете видел рекламу кандидата-одномандатника, распространяемую не им.



- Доказать, что кандидат причастен к распространению этих материалов, будет очень непросто, - отметил эксперт.



Причиной чрезвычайно спокойного дня тишины член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин называет то, что предвыборная кампания проходила по новым правилам, которые стали итогом большой политической реформы, проведенной в последние годы для повышений конкуренции, открытости и легитимности выборных процессов.



- Данное обстоятельство является главной причиной существенного снижения скандальности избирательной кампании в целом, а также того, что день тишины действительно был днем тишины, - отметил он.



Несмотря на предпринятые шаги по повышению доверия к выборам, эксперт считает, что нельзя исключать попыток отдельных групп поставить под вопрос законность и легитимность выборов исходя из результатов голосования, но, подчеркнул Зудин, вероятность такого развития событий существенно ниже, чем в 2011 году - благодаря всем предпринятым мерам.



- Организаторам выборов нужно быть максимально готовыми к тому, чтобы обеспечить порядок в момент голосования и подсчета голосов. А также быть готовыми к тому, что часть тех сил, которые проиграют или сочтут себя проигравшими на этих выборах, а также поддерживающие их немногочисленные, но очень громкие группы могут постараться организовать противоправные действия, призванные поставить под вопрос законность и легитимность и выборов, и исхода голосования, - добавил он.

Эксперты уверены, что и день тишины, и День выборов в России войдут в историю выборного процесса как вполне спокойные и плановые.