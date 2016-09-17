Евросоюз ожидает волна демонстраций против союза с США

17 сентября в семи крупных городах Германии — Берлине, Франкфурте-на-Майне, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте состоятся демонстрации против соглашения о свободной торговле (ЗСТ) между ЕС и США (TTIP), а также ЕС и Канадой (CETA). А уже 20 сентября волну протестов подхватит и Бельгия.



Стоит отметить, что дата проведения демонстраций в Германии совпала с официальным открытием фестиваля «Октоберфест», который является самым масштабным народным праздником в Европе (каждый год его посещает около 6,5 млн человек). А значит, противники договора о ЗСТ настроены решительно: для демонстрантов непринятие соглашения стоит выше вековых традиций.



ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Анна Халитова

По всему Мюнхену развешаны баннеры, призывающие небезразличных граждан присоединиться к субботнему шествию. Помимо агитплакатов, активная реклама демонстрации проводится с мониторов, установленных в вагонах поездов мюнхенского метро. Подобный уровень информирования граждан указывает на согласованность митинга с местными властями.



ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Анна Халитова

Как ожидается, акция протеста в шести городах Германии, за исключением Берлина, начнется в 12 часов дня по местному времени. В Берлине, как в столице страны, шествие начнется на полчаса раньше. Участники протестов пройдут по центральным улицам городов под музыкальное сопровождение. В каждом из городов запланированы выступления ряда спикеров из разных сфер деятельности, которые выскажутся за разрыв диалога по ЗСТ с США и Канадой.



Демонстрация находит широкую поддержку как среди различных организаций, так и среди политических партий. Так, сторонниками акции являются Социал-демократическая партия (СДПГ), Партия пиратов Германии, партия «Зеленые», Левая партия и Эколого-демократическая партия. Среди крупных организаций представлены Всемирный фонд дикой природы (WWF), Greenpeace, Немецкая федерация профсоюзов (DGB), организация «Народная солидарность» (Volkssolidarität) и другие.



Несмотря на то что официальной целью подписания договора о ЗСТ является создание новых рабочих мест и экономический рост, протестующие находят множество недостатков в этом документе. Так, например, многие опасаются, что данное соглашение лишь увеличит неравенство – транснациональные корпорации «задавят» европейские малые и средние предприятия. Также граждане ЕС обеспокоены тем, что союз с США может привести к массовым потерям рабочих мест.



Идея о прекращении переговоров по ЗСТ с США и Канадой популярна не только в Германии. Движение Stop TTIP находит поддержку по всей территории ЕС от Португалии до Финляндии.