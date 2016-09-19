Удары США по армии в Дейр-эз-Зоре ставят перемирие в Сирии под вопрос

Удар американских ВВС по сирийским правительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора не должен привести к разрыву диалога с Вашингтоном по Сирии, однако Москва должна вести себя так, чтобы у США не возникало соблазна считать позицию России проявлением слабости. Об этом «Известиям» заявил член комитета Госдумы по международным делам Анвар Махмутов.

— Изначально были подозрения, что США станут использовать ранее согласованный режим перемирия, чтобы усилить собственные позиции, а также дать передышку боевикам. Тем не менее удар по сирийским правительственным войскам в районе Дейр-эз-Зора не должен становиться поводом для разрыва диалога с Вашингтоном, поскольку в этом случае ситуация в Сирии станет неконтролируемой, а эскалация напряженности в стране выйдет на небывалый уровень. Вместе с тем теперь в диалоге с американцами придется соблюдать предельную осторожность. Одновременно необходимо наносить удары по террористам в Сирии, чтобы у Вашингтона не было соблазна думать, что договоренности с Москвой являются проявлением слабости России. Что касается перемирия, то, конечно же, сохранить режим прекращения огня будет крайне сложно, поскольку придется приложить огромные усилия, чтобы удержать сирийские власти и сирийские вооруженные силы в рамках ранее достигнутых договоренностей, — считает Анвар Махмутов.

Как сообщили в командовании сирийской армии, в результате ударов коалиции по правительственным силам 17 сентября потери составили 160 человек, в том числе 62 убитыми, уничтожено 20 единиц техники.

— В результате воздушных ударов по позициям вооруженных сил Сирийской Арабской Республики потери составили 160 человек, в том числе 62 убитыми. Уничтожены 20 единиц вооружения и военной техники, в том числе три танка, три БМП, четыре миномета, одна зенитная установка и другое, — рассказал представитель командования на брифинге.

Также в вооруженных силах страны обвинили США в «неприкрытой агрессии» и поддержке ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России).

«Это нападение является убедительным свидетельством того, что США и их союзники поддерживают ИГИЛ и другие бандформирования под лживым предлогом борьбы с терроризмом», — говорится в заявлении.

Похожим образом отреагировали в российском МИДе.

— Это наводит на мысли, что Вашингтон, взявший на себя обязательства по отмежеванию террористов от так называемой умеренной оппозиции, уходит от выполнения обещанного или просто бессилен осуществить взятые на себя обязательства. Если раньше у нас были подозрения, что таким образом выгораживается «(Джабхат ан-) Нусра» (деятельность организации запрещена в России. — «Известия»), то теперь, после ударов по сирийской армии, мы приходим к действительно страшному для всего мира выводу: Белый дом защищает ИГИЛ. Теперь не остается сомнений. Мы требуем от Вашингтона объяснений — это целенаправленная политика по поддержке ИГИЛ или очередная ошибка? — заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Удары американской коалиции произошли всего через шесть дней после того, как в Сирии было объявлено перемирие. При этом согласно договоренностям, если режим прекращения огня продержится неделю, Россия и США создадут совместный координационный центр.

Как заявил «Известиям» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, Россия выступает за сохранение перемирия в Сирии, но при этом будет наносить удары по нарушителям режима прекращения огня, предварительно согласовав их с американской стороной.

— На данном этапе очень важно сохранить состояние перемирия, чтобы люди поняли: война рано или поздно закончится. Другой вопрос, что в Сирии присутствует большое количество группировок оппозиции, перемешанной с террористами. Смогут ли США отделить одних от других — я не уверен. Боюсь, что напряженность будет сохраняться. Таким образом, прекращение насилия на данном этапе полностью зависит от американцев. Что касается России, то ВКС нашей страны продолжат наносить удары по позициям как террористов, так и тех формирований, которые нарушают перемирие. Но здесь есть нюанс: эти действия будут согласованы с американской стороной, — отметил Франц Клинцевич.

Сенатор также выразил уверенность, что вскоре должен заработать центр, в котором специалисты из России и США будут совместно заниматься размежеванием оппозиции и террористов, а также координировать действия авиации двух стран.

Перемирие в Сирии началось 12 сентября. Соответствующее соглашение было подписано по итогам 14-часовых переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри, проходивших в Женеве 9 сентября. Достигнутые договоренности поддержали как власти в Дамаске, так и ряд вооруженных группировок, противостоящих правительственным войскам. Кроме того, поддержку режиму прекращения огня выразила и внешняя оппозиция в лице Высшего комитета по переговорам. Между тем ряд группировок, в том числе «Ахрар аш-Шам» (деятельность организации запрещена в России), которую США и их союзники причисляют к умеренным, отказался соблюдать перемирие.

Согласно договоренностям между Москвой и Вашингтоном в случае, если режим перемирия будет поддерживаться в течение недели, стороны откроют совместный центр по координации действий российских ВКС и американских ВВС. При этом сирийская боевая авиация должна будет прекратить полеты.

По мнению военного эксперта Владимира Евсеева, режим перемирия в Сирии не соблюдается в необходимом объеме, а последние действия США в районе Дейр-эз-Зора вообще ставят под сомнение возможность договариваться с Вашингтоном.

— Удар в районе Дейр-эз-Зора мог привести к ликвидации присутствия там сирийской армии, а как следствие — сотням жертв среди мирного населения, которое боевики ИГИЛ стали бы планомерно вырезать. Кроме того, США, подписав соглашение с Россией, никак не влияют на вооруженные формирования — либо из-за нежелания, либо из-за отсутствия возможностей для этого. В то же время от них требуется малое: разделить эти формирования на умеренную оппозицию и террористов. Однако Вашингтон явно не собирается этого делать. В таких условиях имеет смысл ставить вопрос о пересмотре соглашения по перемирию. В частности, необходимо настоять на том, что никаких демилитаризованных и бесполетных зон в Сирии быть не может, а в район Дейр-эз-Зора необходимо поставить системы ПВО. Как бы то ни было, взаимодействие с США по Сирии находится под большим вопросом. Вашингтон дискредитировал себя как договороспособную сторону, — считает Владимир Евсеев.