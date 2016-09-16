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Гидрографы из России открыли два новых острова в Арктике

Участки суши были обнаружены вблизи ледников у побережья Новой Земли

Во время экспедиции гидрографы Северного флота открыли два новых острова в Арктике. Участки суши были обнаружены вблизи ледников у побережья Новой Земли.

Как передает ОТР, путешествие судна продолжалось 46 суток. В этом году исследования проходили в акваториях Баренцева и Карского морей, а также в Енисейском заливе в районе порта Диксон.

Специалисты прошли более 3,6 тыс. км в пути. Во время экспедиции гидрогарфы отсняли около 700 км рельефа дна, а также провели грунтовую и топографическую съемки.

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Гидрографы из России открыли два новых острова в Арктике

Участки суши были обнаружены вблизи ледников у побережья Новой Земли

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