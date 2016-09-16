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Когда по улице родной оркестр шагает духовой

II Всероссийский музыкальный конкурс открывается в Москве

Фото: РИА НОВОСТИ/Виталий Белоусов

Старт смотру 19 сентября дадут исполнители по специальности «Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов», состязания которых начнутся в Москве. Всего на участие в конкурсе духовиков заявки подали 225 солистов и 22 ансамбля.

82 исполнителя-солиста будут состязаться в номинации «Медные духовые инструменты», 143 исполнителя — в номинации «Деревянные духовые инструменты». В ансамблевой группе представлено 10 брасс-квинтетов и 12 квинтетов деревянных духовых инструментов.

По традиции I и II туры конкурса пройдут в крупнейших региональных центрах — Москве (19–22 сентября), Якутске (28–30 сентября), Новосибирске (1–3 октября), Екатеринбурге (4–6 октября), Казани (10–12 октября), Ростове-на-Дону (16–18 октября), Санкт-Петербурге (23–26 октября).

III тур состоится в столице, в Академии имени Гнесиных с 26 по 29 ноября. Финальной кульминацией станет грандиозный гала-концерт лауреатов и приглашенных звезд на сцене Концертного зала им. П.И. Чайковского 30 ноября. В концерте примет участие Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под управлением Владимира Федосеева.

До 1 октября продолжится прием заявок на участие во II Всероссийском музыкальном конкурсе по специальностям «Ударные инструменты», «Орган» и «Арфа».

Исполнители на ударных инструментах будут соревноваться в Москве, в колледже имени Гнесиных с 26 по 29 ноября. Все три тура по специальности «Орган» пройдут в Казани в период с 12 по 18 ноября. Конкурс состоится в Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова и Государственном Большом концертном зале имени С. Сайдашева. Арфисты же будут состязаться в Москве в Центре оперного пения имени Вишневской со 2 по 9 декабря.

Вход на все туры конкурсных прослушиваний — свободный. Информация о конкурсе на сайте: www.muzkonkurs.ru

Всероссийский музыкальный конкурс (впервые проведен в 2010 году) призван возродить традиции Всесоюзного конкурса музыкантов-исполнителей, основанного в 1933 году. Это соревнование открыло миру имена Эмиля Гилельса, Святослава Рихтера, Давида Ойстраха, Мстислава Ростроповича, Владимира Атлантова, Елены Образцовой, Евгения Мравинского, Юрия Темирканова, а также многих других выдающихся русских музыкантов.

Всероссийский музыкальный конкурс представляет собой четырехлетний цикл состязаний: в первый год цикла музыканты соревнуются по специальностям «Фортепиано», «Скрипка», «Виолончель», «Сольное пение»; второй посвящен специальностям «Камерный ансамбль» (номинации: «Фортепианное трио» и «Струнный квартет»), «Хоровое дирижирование» и «Оперно-симфоническое дирижирование»; третий — «Духовые инструменты, ансамбли духовых инструментов», «Ударные инструменты», «Орган» и «Арфа»; четвертый — специальности «Народные инструменты» и «Дирижирование оркестром народных инструментов».

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Когда по улице родной оркестр шагает духовой

Когда по улице родной оркестр шагает духовойII Всероссийский музыкальный конкурс открывается в Москве

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