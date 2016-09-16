Умершая в Новосибирске на уроке танцев девочка имела все справки

У 13-летней школьницы, которая умерла во время урока танцев в Новосибирске, были все необходимые медицинские справки, разрешающие ей посещать занятия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

«По предварительной информации, поступившей из региона, ученица, согласно медицинским справкам, была здорова и имела разрешение на посещение занятий танцев», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение ведомства.

В министерстве сообщили, что связались с регионом для выяснения деталей произошедшей трагедии и заявили о готовности оказать помощь следствию в случае необходимости.

В пресс-службе губернатора и правительства Новосибирска сообщили, что для детальной проверки ситуации в школе, в которой училась умершая семиклассница, была создана специальная оперативная группа, в которую вошла детский омбудсмен региона Любовь Зябрева.



Вечерние уроки танцев были организованы образовательным учреждением как дополнительное детское образование.



Скорую помощь вызвали сразу, как только девочка почувствовала недомогание на разминке.



По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

