Центробанк проявил беспрецедентную жесткость для удержания инфляции

Уровень ключевой ставки до конца года перестал быть интригой: Центральный банк впервые дал беспрецедентно четкий сигнал о ее значении в обозримом будущем. Сегодня ЦБ снизил ставку с 10,5 до 10%, при этом фактически декларировав, что этот уровень сохранится на весь текущий год. Новое снижение может произойти не ранее I–II квартала 2017 года. Регулятор пошел на такой беспрецедентный шаг, чтобы дать сигнал участникам финансовых рынков — самым важным для себя он считает достижение по итогам будущего года цели по инфляции в 4%. И ЦБ попытается нейтрализовать все риски, которые могут ему в этом помешать.

На брифинге, который состоялся после объявления о снижении ставки, председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, почему регулятор пошел на такой шаг. По ее словам, аналитики слишком завышают ожидания по темпам снижения ставки. При этом мало кто из них верит, что ЦБ удастся удержать инфляцию в 2017 году в пределах целевых показателей в 4%. И исходя из этого определяют свои действия.

— Мы впервые дали более четкое понимание того, как будем действовать в ближайшие месяцы. Почему мы это сделали? Мы видим ожидания рынка, пожелания всех, чтобы снижалась ключевая ставка. И ожидания рынка по траектории снижения ключевой ставки резко расходятся с нашими. Но при этом ожидания участников рынка показывают, что не все верят, что инфляция 4% будет к концу следующего года. То есть мы ставки снизим, но цели по инфляции можем не добиться. И мы хотели в том числе еще раз проинформировать всех, что мы стремимся достичь цели по инфляции 4% в год, — объяснила глава ЦБ.

Судя по всему, регулятор для этого готов пойти на всё. В том числе на фактическую декларацию своих действий. Эксперты признают, что в практике мировых центробанков нечасто даются настолько четкие сигналы. По словам Эльвиры Набиуллиной, еще одно снижение ставки до конца года — крайне маловероятный сценарий, который может реализоваться, только если произойдет резкое отклонение в хорошую сторону от базового сценария.

— Вообще это довольно необычное заявление для центробанков мира — дать настолько четкий сигнал. ЦБ принял популярное, ожидаемое рынком решение, но при этом дал жесткий сигнал на будущее. При этом понятно, что пути к повышению ставки он не закрыл, а к понижению — скорее всего да, — комментирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

По словам председателя совета директоров МДМ Банка Олега Вьюгина (ранее работал в ЦБ, Минфине), ЦБ не будет на постоянной основе давать настолько четкий ориентир.

— Регулятор будет делать это в зависимости от ситуации: пространные формулировки также будут использоваться в риторике Центробанка, — говорит Олег Вьюгин. — На доверие рынка форма риторики не повлияет. Если у ЦБ будет четкое понимание ситуации на тот или иной период, он сможет прямо называть уровень ключевой ставки в пресс-релизах, в противоположной ситуации могут использоваться пространные формулировки, распространенные в мировой практике.

До сегодняшнего решения по ставке эксперты ожидали снижения ставки как минимум дважды до конца года, до уровня 9,5%. Главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк полагала, что второе снижение ставки могло бы состояться в декабре, но признавала, что регулятору есть о чем задуматься.

— Более активному снижению ключевой ставки препятствует приток ликвидности в банковскую систему, который и так вызывает снижение номинальных процентных ставок в экономике. Кроме того, пока официально не утверждены объемы расходов и доходов, уровень бюджетного дефицита, способы его финансирования и прочие параметры бюджетного политики на ближайшие 2–3 года, — перечисляет она риски.

Несмотря на достаточно жесткий сигнал по неснижению ставки до конца года, регулятор впервые в этом году немного улучшил свой макроэкономический прогноз. Так, прогнозная цена барреля нефти повышена с $38 до $40 за баррель в этом году.

Впрочем, риски для достижения инфляции в 4% Центробанк видит не только в поведении рыночных игроков и притоке ликвидности. Как указывается в комментарии регулятора сохраняются и другие риски. Например, повышенные инфляционные ожидания или резкая смена сберегательной модели поведения населения на потребительскую. Что также может привести к росту инфляционных рисков. Пока же модель поведения населения остается сберегательной, сообщила глава ЦБ, отвечая на вопрос «Известий».

— Модель поведения сейчас остается сберегательной, это оказывает дезинфляционное воздействие. Под воздействием разных факторов она может поменяться, это связано и с ростом доходов, и с уровнем ставок по депозитам, и с неким психологическим ощущением от динамики экономики. Когда у людей больше уверенности, они меньше сберегают. Здесь нельзя математически что-то вычислить. Постепенно, конечно, будет расти потребление, главное, чтобы там не накапливались пузыри, пока этого не происходит, динамика остается сберегательной, — рассказала она.