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Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2017 года в Москве

Решение было принято на встрече глав государств в Бишкеке

Очередной саммит СНГ состоится 11 октября в Москве. Решение было принято на встрече лидеров содружества в Бишкеке в пятницу.

«Рассмотрен вопрос о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2017 году. По предложению президента Российской Федерации принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 11 октября 2017 года в Москве», — сказал председатель исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании в расширенном составе.

Ранее в пятницу посол Украины в Бишкеке Николай Дорошенко заявил, что Киев не приемлет передачу представительства России в СНГ. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не подписала устава содружества и вряд ли может вносить свои предложения по его работе.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2017 года в Москве

Решение было принято на встрече глав государств в Бишкеке

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