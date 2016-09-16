Следующий саммит СНГ состоится 11 октября 2017 года в Москве

Очередной саммит СНГ состоится 11 октября в Москве. Решение было принято на встрече лидеров содружества в Бишкеке в пятницу.

«Рассмотрен вопрос о председательстве в Содружестве Независимых Государств в 2017 году. По предложению президента Российской Федерации принято решение провести следующее заседание Совета глав государств 11 октября 2017 года в Москве», — сказал председатель исполкома, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев на заседании в расширенном составе.

Ранее в пятницу посол Украины в Бишкеке Николай Дорошенко заявил, что Киев не приемлет передачу представительства России в СНГ. При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина не подписала устава содружества и вряд ли может вносить свои предложения по его работе.