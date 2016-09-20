«Могучая кучка XXI века» — за былинность и народность

Российские композиторы намерены вернуть в современную музыку народность и опору на традиции. С этой целью создается альтернативное Союзу композиторов РФ движение — «Могучая кучка XXI века».

Инициатор проекта — секретарь союза, президент Фонда пропаганды, поддержки и развития музыкальной культуры и искусства «Музфонд» Андрей Батурин.

— К нам за последнее время присоединилось немало композиторов разного возраста, творящих в направлении русской былинной музыки, сказочных образов, то есть продолжающих идею «кучкизма», — пояснил композитор «Известиям».

Национально-патриотическая направленность новой организации, по мнению Батурина, может удачно оттенить стилистическое разнообразие Союза композиторов.

«Объединяющим фактором для деятелей культуры стала «борьба» за народность музыки как продолжение идей своих великих предшественников. Ведь на фоне тотальной глобализации и культурной универсализации существует опасность потерять свою культурную идентичность, а следовательно, забыть свои традиции, свою историю», — сообщается на официальной странице «кучкистов» в социальной сети «ВКонтакте».

Там же опубликована и информация о проведении 2 ноября 2016 года в Государственном Кремлевском дворце всероссийской учредительной конференции «Творческое содружество «Могучая кучка XXI века».

На официальном сайте Союза композиторов упоминаний о новом объединении нет — оно будет юридически и идеологически самостоятельно.

По словам секретаря Союза композиторов, главы молодежного отделения организации (МолОт) Ярослава Судзиловского, первоначально «Могучая кучка XXI века» создавалась как группа из нескольких молодых композиторов, использующих в своем творчестве фольклорные элементы — наподобие оригинальной «Могучей кучки» XIX века.

Но затем Батурин решил развивать проект как открытое творческое объединение, фактически неподконтрольное союзу. Теперь же он планирует сделать «Могучую кучку XXI века» движением для композиторов и музыковедов всех возрастов, не ограничиваясь молодежной деятельностью.

Признаки раскола уже очевидны. В ближайшее время, например, намечены два фестиваля — почвеннический и многопрофильный, объединяющий представителей различных направлений от фольклористов до авангардистов.

Содружество молодых композиторов и музыковедов «Могучая кучка XXI века» указано среди организаторов фестиваля симфонической музыки молодых композиторов «Мы — россияне!», финал которого пройдет в Херсонесе 21 сентября. А 22 сентября в Ярославле стартует еще один фестиваль симфонической музыки молодых композиторов, но уже организованный Союзом композиторов, — «Композитор 2.0». Этот проект возглавляет нынешний председатель организации Рашид Калимуллин, а в его подготовке принимает участие молодежное отделение союза.

Ярослав Судзиловский уверен, что любые инициативы, не утвержденные секретариатом Союза композиторов, расшатывают положение объединения.

— Я поддерживаю идею развития почвеннического народного направления как одной из секций в Союзе композиторов, но это необходимо делать, координируясь с существующими структурами союза и встраиваясь в их работу, — считает композитор.

Рашид Калимуллин же в отношении альтернативных композиторских движений настроен философски, хотя и опасается последствий композиторского «сепаратизма».

— Если это не нарушает законодательства, то ради бога, — сказал председатель Союза композиторов «Известиям». — Но если возникнет 10 организаций, будут распыляться силы.

Интервью с Рашидом Калимуллиным читайте в ближайших номерах «Известий».

Вглубь истории

«Могучая кучка» (Балакиревский кружок, Новая русская музыкальная школа, «Русская пятерка») — творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов. В него вошли Милий Балакирев, Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь Кюи. Идеологом кружка стал художественный критик Владимир Стасов. Поиски национальной самобытности в «Могучей кучке» не ограничивались аранжировками фольклора и богослужебного пения, распространяясь также на драматургию, жанр и музыкальный язык.