Ученые измерят степень влияния русского языка на образ мыслей

Ученые Московского педагогического государственного университета (МПГУ) совместно с коллегами из Института русского языка имени Виноградова, Института языкознания РАН, Института стран Азии и Африки МГУ и Центра изучения мозга, психики и обучения Национального университета Ченьчжи (Тайвань) начинают трехлетнее исследование, цель которого — понять, в какой степени специфические особенности мышления людей разных культур определяются языком. Работа финансируется за счет гранта Российского научного фонда в объеме 6 млн рублей.

Вначале российские ученые выберут так называемые «культурно-специфические лингвистические выражения» типа русского слова «авось». На примере подобных «непереводимых» слов и выражений они проследят за тем, как носители разных языков и представители разных культур передают свой опыт осмысления действительности. Поскольку культурными особенностями обладают не только отдельные слова, но и мимика, жесты, движение глаз, исследования такого рода вписываются в широкий семиотический контекст.

После того как российские ученые отберут и проанализируют труднопереводимые русские выражения, их тайваньские коллеги проследят, как носители китайского языка, изучающие русский язык, овладевают этими выражениями. В частности, будет проведен сравнительный анализ движений глаз русских и китайских читателей русского текста с культурно-специфическими выражениями (речь идет о тайваньцах, изучающих русский язык).

Использование современных инструментов анализа позволит понять, какие аспекты значения указывают на культурную специфику, отображаемую сравниваемыми языками. Кроме того, будет изучено функционирование перевода как разновидности межкультурной коммуникации. Отдельно будет исследован уровень влияния родного китайского языка на изучение русского и понимание студентами культурно-специфических языковых выражений изучаемого языка.

Ученые постараются выявить культурно-значимую информацию, которая остается не эксплицированной (то есть не выраженной явно и развернуто) в оригинальном тексте и обнаруживается лишь при его сопоставлении с переводом, а также скрытую (имплицитную) информацию, которая появляется в переводном тексте и оказывается релевантной для сопоставления культур.

Исследуя различные культуры через язык, который их обслуживает, ученые хотят понять, в какой степени специфические особенности мышления людей разных культур определяются языком.

Проводимые ранее научные эксперименты демонстрировали, что мышление определяется языком, но степень влияния пока научно не обосновывалась.

— Сопоставительное изучение культур должно как можно более широко использовать объективные данные и в первую очередь результаты независимого лингвистического анализа, — рассказал профессор Георгий Хухуни, заведующий кафедрой теории языка и англистики Института лингвистики и межкультурной коммуникации МГОУ. — Как правило, исследования такого рода сосредоточиваются на ограниченном числе непереводимых или труднопереводимых языковых единиц, которые рассматриваются как «ключи» к некоторым особенностям культуры, обслуживаемой соответствующим языком. При этом само понятие «непереводимости», будучи в целом интуитивно ясным, не получает определения, которое позволило бы дать ему количественную оценку; тем самым оценка «степени непереводимости» остается субъективной.

Георгий Хухуни отметил, что результаты исследования помогут россиянам и китайцам лучше понять друг друга и культурно-специфические особенности языков.

— Данный проект близок к теме исследования, которое мы сейчас ведем в рамках гранта РФФИ, изучая при помощи электроэнцефалографии восприятие билингвами пар русских и английских слов, сходных по звучанию или значению, — отметил Николай Новицкий, старший научный сотрудник Центра когнитивных исследований НИУ ВШЭ. — Билингвизм — это очень актуальная тема в современной психолингвистике. Однако я не вполне согласен с позицией авторов по поводу соотношения языка и мысли. Концепция, гласящая, что мышление в значительной степени определяется языком, известна как гипотеза Сепира-Уорфа, далеко не общепризнана в науке и в своей крайней форме лингвистического детерминизма получила эмпирическое опровержение… В конечном счете сама возможность перевода — за редким исключением заинтересовавших авторов «непереводимых» выражений — говорит об универсальности языка в целом.