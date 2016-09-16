Лидеры СНГ решили сберечь Содружество 

Юбилейный саммит стран Содружества Независимых Государств состоялся в Бишкеке — именно Кыргызстан председательствует в организации в год 25-летия СНГ. Лидеры стран договорились начать процесс оптимизации организации при обязательном сохранении Содружества. Решено также провести перепись населения на территории СНГ в 2020 году. Не обошлось и без небольшой дипломатической пикировки: на выпад представителя Украины ответил президент России.

25 лет назад СНГ создавалось для поддержания экономических, политических и гуманитарных связей между бывшими союзными республиками. Но от вступления в организацию сразу отказались Латвия, Эстония и Литва. К своему четвертьвековому юбилею Содружество подошло не без потерь: в 2008 году после пятидневной войны организацию покинула Грузия, резко снизила уровень участия в СНГ Украина — в Бишкеке страну представлял украинский посол в Кыргызстане. От Узбекистана на саммит прибыл министр иностранных дел, от Туркменистана — заместитель председателя правительства. Делегацию Молдавии на саммите возглавлял не президент, а премьер-министр. Кроме того, Кишинев официально отказался быть председателем СНГ в следующем году, в связи с чем, согласно протоколу, председательствовать в Содружестве в 2017-м будет Россия.

Украина была представлена на мероприятии на самом низком дипломатическом уровне, но свои претензии озвучила. Посол страны Николай Дорошенко выступил против перехода председательства к России из-за напряженности в Донбассе и вхождении Крыма в состав РФ. Дорошенко назвал ситуацию с Крымом «аннексией» и заявил, что Украина примет участие в переписи населения СНГ, но не признает ее результаты, если крымское население будет посчитано как российское.

— Первое, что хотелось бы сказать, что Россия ничего не аннексировала. Всё, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота. А Крым присоединился к России в результате волеизъявления людей, проживающих на этой территории. Это действие находится в полном соответствии с международным правом и уставом Организации Объединенных Наций, с соответствующими решениями судов Организации Объединенных Наций по аналогичным вопросам, которые есть в практике международного суда ООН, — сказал Владимир Путин.

Президент России также заметил, что Украина не подписала и не ратифицировала устав СНГ, поэтому Киев не может влиять на формат работы организации.

Саммит проходил в государственной резиденции «Ала-Арча», где и расположились лидеры стран СНГ. На церемонию встречи участников саммита с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым многие из них, вопреки протоколу, добирались пешком. Так, главы Белоруссии и Казахстана пришли вместе, но посовещавшись, приняли решение, что первым войдет всё-таки Нурсултан Назарбаев. После него в здание вошел Александр Лукашенко.

На переговорах в узком составе российский лидер поднял тему двойных стандартов в мировой политике, приведя в пример разрешение американским спортсменам употреблять стимулирующие вещества.

— Мы не разделяем то, что делают хакеры, но то, что они сделали, не может не быть интересным для международной общественности, прежде всего спортивной общественности, потому что возникает очень много вопросов. Вроде бы здоровые спортсмены легально принимают медикаменты, запрещенные для других, а люди, которые явно страдают тяжелыми заболеваниями, тяжелой инвалидностью, даже по подозрению в принятии каких‑то препаратов отстраняются от Паралимпийских игр. Это вообще не укладывается совершенно ни в какие рамки, — заметил Владимир Путин.

Открывая заседание в расширенном составе, Алмазбек Атамбаев призвал почтить память умершего президента Узбекистана Ислама Каримова минутой молчания. Кроме того, Атамбаев озвучил предложение Назарбаева сделать отдельное обращение к народу Узбекистана с призывом к сплочению и сохранению стабильности в стране.

Говоря о работе СНГ, киргизский лидер призвал беречь любую площадку для переговоров.