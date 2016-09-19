Минобороны пересмотрит предложенный Пентагоном регламент по Сирии

Российские военные направят в Пентагон свои предложения относительно того, как должно быть организовано взаимодействие вооруженных сил РФ и США в Сирии. Собеседник «Известий», знакомый с ходом переговоров, сообщил, что в Минобороны получили от американской стороны проект соответствующего регламента, однако остались не удовлетворены слабой проработкой важных технических деталей. Опрошенные эксперты считают, что Пентагон не заинтересован в тесном сотрудничестве с ВС РФ и максимум готов договариваться о том, как не мешать друг другу в Сирии.

— Документ, который российские военные получили от американской стороны в начале минувшей недели, оказался не очень конкретным, — пояснил источник «Известий». — Такой документ должен быть как боевой устав, там требуется расписать всё, каждую мелочь предусмотреть. Но вместо четких предложений относительно того, по каким каналам и с кем связываться в той или иной ситуации, как организовывать совместную работу, были получены общие рассуждения. Мы сейчас готовим свой вариант технического регламента, где четко пропишем сроки предоставления донесений, уровень и иерархию взаимодействия, перечень и образцы формализованных документов и прочие вопросы.

Ни в посольстве США в Москве, ни в пресс-службе Пентагона не смогли предоставить оперативный комментарий относительно хода переговоров между военными.

На пробуксовку переговорного процесса указывают и официальные заявления представителей Минобороны. Ранее первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Виктор Познихир сообщил журналистам, что американская сторона до сих пор не предоставила российским военным точные данные о дислокации и численности умеренной оппозиции в Сирии.

— Переданные американской стороной материалы содержат лишь общий перечень подконтрольных им формирований, — сказал Виктор Познихир на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ. — В нем не указаны районы, где действуют эти отряды, нет численности, а также фамилий полевых командиров.

По словам генерала, такой подход американской стороны не только затрудняет борьбу с непримиримыми боевиками, но и ставит под угрозу доставку гуманитарной помощи.

Еще один источник «Известий» в дипломатических кругах подтвердил, что американские военные действительно не испытывают энтузиазма по поводу взаимодействия с россиянами, поэтому ни о каких совместных операциях говорить не приходится.

— Максимум, на что можно рассчитывать, это договориться, кто и какие районы бомбит, чтобы избежать инцидентов в воздухе и потерь от «дружественного огня», — пояснил дипломат.

Председатель Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов разделяет эту точку зрения.

— Шансы наладить реальное взаимодействие российских и американских военных в Сирии невелики, потому что недоверие с их стороны зашкаливает, — сетует эксперт. — Американские военные настроены куда менее конструктивно, чем госдепартамент. Они воспринимают Россию как противника.

По словам Лукьянова, можно попытаться договориться о том, как избегать действий, которые мешают другой стороне, но согласовать совместные действия при нынешнем уровне российско-американских отношений очень сложно.

— Обама уходит, ему нужно оставить приличное наследие, а американские военные понимают, что идет штурмовщина со стороны политического руководства, но им спешить некуда, и они будут всеми силами тормозить процесс переговоров с Россией, — констатирует политолог.