Гуцериев потеснит производителей калия на рынке Китая

Белорусская компания «Славкалий» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила первое финансирование от Госбанка развития Китая под строительство калийного горно-обогатительного комплекса (ГОК) в Белоруссии. Проект стоимостью $2 млрд и мощностью до 2 млн т хлоркалия в год может быть реализован до 2020 года. Между тем аналитики считают, что реальный запуск ГОКа будет возможен не раньше 2022 года. А для китайской стороны проект выгоден, если речь идет о поставках по ценам ниже рынка.

О том, что компания «Славкалий» получила от Госбанка развития Китая первый транш в размере $300 млн, сообщил «Известиям» источник в банковских кругах Белоруссии. Эту информацию изданию также подтвердил источник в отрасли.

— Деньги поступили на счета «Славкалия», и проект, в реализации которого заинтересован как Гуцериев, так и Лукашенко, будет стремительно набирать обороты, — рассказал источник издания.

По словам источника в отрасли, общая стоимость проекта оценивается в $2 млрд. Проект реализуется на условии проектного финансирования. Ранее Государственный банк развития Китая уже согласовал открытие кредитной линии для проекта «Славкалия» в объеме $1,5 млрд. Еще $500 млн вложит группа БИН, которую контролируют Гуцериев и Михаил Шишханов.

Гарантом по кредиту, предоставленному на 15 лет по ставке 4% годовых, выступает правительство Республики Беларусь, поэтому финансирование проекта идет через Беларусбанк. Условия кредитного договора предполагают пятилетний льготный период по погашению основной части долга.

Горно-обогатительный комплекс будет рассчитан на производство 2 млн т хлорида калия в год. Планируется, что строительство комплекса будет завершено к 2020 году. Экспортом продукции займется государственный трейдер «Беларуськалия» — Белорусская калийная компания.



Впрочем, по мнению аналитика «ВТБ Капитал» Елены Сахновой, «Славкалий» не успеет построить ГОК к 2020 году.



— В лучшем случае запуск этого проекта может состояться в 2022 году, а выход на производительность в 2 млн т — к 2024 году. Компании необходимо приступить к строительству и как минимум пять лет строить шахту, быстрее в мире еще никто не строил. К тому моменту эти 2 млн т уже не будут серьезно влиять на рынок, цены могут снизиться в пределах $10, — отмечает Сахнова.

Источник в правительственных кругах Белоруссии считает, что новый проект Гуцериева может составить экспортную конкуренцию продукции «Уралкалия».



— Удачное географическое расположение строящегося ГОКа дает ему основное конкурентное преимущество — более низкие логистические расходы, которые составляют весомую часть в себестоимости экспортной продукции, — отметил он.



По оценке Елены Сахновой, общая потребность Китая в хлористом калии на 2016 год оценивается в 12 млн т. Учитывая, что собственное производство составляет до 6 млн т, запасы — еще 4 млн т, из которых минимальный уровень составляет 2 млн т, Китай может купить в этом году до 5 млн т калия. По действующему контракту «Беларуськалий» в 2016 году поставит в Китай 1,3 млн т калия, «Уралкалий» — 600 тыс. т.

В целом Китай является крупнейшим потребителем калия в мире, на его долю приходится около 20% мирового рынка. А китайские контракты являются ориентиром для формирования цен на калий во всем мире.

Для китайской стороны этот проект может быть выгоден, если она имеет договоренности по будущим поставкам по ценам ниже рынка. Впрочем, для них это может быть и чисто инвестиционный проект, отмечает эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

— Продукция «Славкалия» точно будет поставляться в Китай. Весь вопрос, в каком объеме. Но уже понятно, что это будет значительный объем. Кредитное соглашение с китайскими банками было подписано для того, чтобы гарантировать рынок сбыта. Цена по контракту может быть как рыночной, так и с использованием формульного ценообразования, поскольку есть кредитное соглашение, — отмечает Сахнова.

По мнению Калачева, 2 млн т в год — это примерно около 4% мирового производства хлористого калия и более 4% мирового экспорта. В 2015 году в мире было произведено 61,2 млн т и продано на экспорт 47,2 млн т. Оба показателя снизились по сравнению с рекордным 2014 годом (63,5 млн т и 50,4 млн т соответственно). На ситуацию повлияли высокие уровни запасов на начало года и ослабление национальных валют крупнейших стран-потребителей. Производство хлористого калия в 2015 году сократилось в мире на 4%. А в Канаде, Китае и Иордании наблюдался прирост выпуска. В Израиле, Латинской Америке, России и США производство снизилось. В России производство сократилось на 6% из-за аварии на одной из шахт «Уралкалия», отмечает эксперт-аналитик «Финама».

По его словам, продажа дополнительных 2 млн т в год в таких условиях может повлиять на снижение цен, особенно если дополнительные объемы «Славкалия» пойдут в Китай, который формирует мировые цены.



— Полностью обеспечить спрос Китая объем нового ГОКа не сможет, хотя и потеснит других производителей. С другой стороны, это влияние будет ограниченным, так как заместит выбывающие мощности. Да и до 2020 года, когда строительство ГОКа будет завершено, рынок может измениться, — считает Калачев.

Также аналитик «Финама» отмечает, что новому проекту будет сложно конкурировать с «Уралкалием».



— Производство «Уралкалия» в 5,5 раза больше — в 2015 году эта компания произвела 11,4 млн т хлористого калия. «Уралкалий» выпускает около 20% мирового объема калийных удобрений, при этом 80% всей продукции идет на экспорт, — отмечает Калачев.

— Цены на хлористый калий в последнее время снижаются. Только с начала года по июль цена снизилась на 23%, до $228 за тонну. «Уралкалий» не раскрыл цену контракта с Китаем на вторую половину 2016 года (на поставку 600 тыс. т), а вот Белорусская калийная компания (БКК) в июле подписала соглашение о поставке в Китай 1,3 млн т хлоркалия по цене $219 за 1 т до конца года, — заключил Калачев из «Финама».

Представитель Гуцериева и пресс-служба «Уралкалия» от комментариев отказались.

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