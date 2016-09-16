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Суд обязал «Ведомости» удалить статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе»

Газета должна также уничтожить все имеющиеся в ее распоряжении экземпляры от 20 июля

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы «Роснефти» Игоря Сечина к газете «Ведомости» о защите чести и достоинства с требованием удалить статью о его особняке в Барвихе.

«Исковое требование удовлетворить», — огласила решение судья Останкинского суда Москвы.

Газета опубликовала материал под заголовком «Сечин вьет гнездо в Барвихе» о строительстве дома главы «Роснефти». Эта статья и послужила поводом для иска. Материальных претензий в иске заявлено не было, сообщает ОТР.

Ответчик обязан, в соответствии с решением суда, опубликовать на сайте и в газете «Ведомости» информацию о том, что статья «Сечин вьет гнездо в Барвихе» решением Останкинского суда Москвы «нарушает право истца на неприкосновенность частной жизни». Суд также обязал газету удалить эту статью с сайта и уничтожить все имеющиеся в распоряжении экземпляры от 20 июля этого года, передает ТАСС.

В Басманном суде Москвы 28 сентября стартует процесс еще по одному иску Сечина — к «Новой газете» и другим СМИ, которые распространяли информацию о его яхте.

В «Роснефти» заявили, что «кампания, развязанная в СМИ против «Роснефти» и ее руководства, носит очевидно заказной характер».

Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Суд обязал «Ведомости» удалить статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе»

Газета должна также уничтожить все имеющиеся в ее распоряжении экземпляры от 20 июля

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