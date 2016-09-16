Суд обязал «Ведомости» удалить статью «Сечин вьет гнездо в Барвихе»

Останкинский суд Москвы удовлетворил иск главы «Роснефти» Игоря Сечина к газете «Ведомости» о защите чести и достоинства с требованием удалить статью о его особняке в Барвихе.



«Исковое требование удовлетворить», — огласила решение судья Останкинского суда Москвы.

Газета опубликовала материал под заголовком «Сечин вьет гнездо в Барвихе» о строительстве дома главы «Роснефти». Эта статья и послужила поводом для иска. Материальных претензий в иске заявлено не было, сообщает ОТР.

Ответчик обязан, в соответствии с решением суда, опубликовать на сайте и в газете «Ведомости» информацию о том, что статья «Сечин вьет гнездо в Барвихе» решением Останкинского суда Москвы «нарушает право истца на неприкосновенность частной жизни». Суд также обязал газету удалить эту статью с сайта и уничтожить все имеющиеся в распоряжении экземпляры от 20 июля этого года, передает ТАСС.



В Басманном суде Москвы 28 сентября стартует процесс еще по одному иску Сечина — к «Новой газете» и другим СМИ, которые распространяли информацию о его яхте.



В «Роснефти» заявили, что «кампания, развязанная в СМИ против «Роснефти» и ее руководства, носит очевидно заказной характер».