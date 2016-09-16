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Утопивший машину на Керченской переправе оказался жителем КЧР

По факту инцидента проводится проверка

Водитель автомобиля Lada Priora, утонувшего у причальной стенки порта «Крым», оказался жителем Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

«В момент падения автомобиль находился под управлением жителя Карачаево-Черкесской Республики, который самостоятельно покинул машину. Иных граждан в автомобиле не было. Транспортной прокуратурой по данному факту организовано проведение проверки исполнения законодательства о безопасности судоходства», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Крыминформ».

В материале уточняется, что в настоящее время Керченская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности судоходства. По одной из версий, водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Напомним, утром в пятницу при швартовке парома автомобиль, не дождавшись команды на выезд, поехал и сорвался в воду. Перед маневром водитель сказал, что «должен быть в Крыму первым». Позже водолазами МЧС было установлено, что пассажиров в салоне не было. Сама машина была извлечена на поверхность при помощи подъемного крана.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Утопивший машину на Керченской переправе оказался жителем КЧР

По факту инцидента проводится проверка

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