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Пятница,
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В Москве открылось движение по новой эстакаде на Щелковском шоссе

После запуска эстакады пропускная способность магистрали повысится на 25%

На пересечении 9-й Парковой улицы и Щелковского шоссе открыли новую эстакаду для транспорта.

Как сообщает сайт НТВ.Ru, на церемонии открытия присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он заявил, что новая эстакада поможет разгрузить дорожный трафик на всем Щелковском шоссе.

«Раньше движение на этом участке было ограничено светофором, возведение эстакады позволяет убрать светофор и развести транспортные потоки», — сказал Хуснуллин.

Он отметил, что пропускная способность Щелковского шоссе теперь увеличилась на 25%.

Он также сообщил, что длина открытого участка составляет порядка 500 м. По его словам, работы по благоустройству будут продолжены и в дальнейшем будут запущены дополнительные полосы-дублеры, длина которых составит порядка 10 км. 

Напомним, что построена эстакада была в рамках реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. Ее протяженность составляет 547 м, движение организовано по трем полосам в каждом направлении. Также планируется реконструировать еще 13,5 км от станции метро «Красносельская» до МКАД.

Кроме того, появится около 10 км боковых проездов и съездов. Помимо этого, реконструируют и построят пять пешеходных переходов.

За реконструкцией следит Общественный совет по контролю за работой подрядчика, который отмечает, что это самый сложный инженерный объект всего проекта.​​​​​​​

Планируется, что реконструкция будет закончена к концу 2016 года.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

В Москве открылось движение по новой эстакаде на Щелковском шоссе

После запуска эстакады пропускная способность магистрали повысится на 25%

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