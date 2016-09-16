В Москве открылось движение по новой эстакаде на Щелковском шоссе

После запуска эстакады пропускная способность магистрали повысится на 25%
На пересечении 9-й Парковой улицы и Щелковского шоссе открыли новую эстакаду для транспорта.
Как сообщает сайт НТВ.Ru, на церемонии открытия присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он заявил, что новая эстакада поможет разгрузить дорожный трафик на всем Щелковском шоссе.
«Раньше движение на этом участке было ограничено светофором, возведение эстакады позволяет убрать светофор и развести транспортные потоки», — сказал Хуснуллин.
Он отметил, что пропускная способность Щелковского шоссе теперь увеличилась на 25%.
Он также сообщил, что длина открытого участка составляет порядка 500 м. По его словам, работы по благоустройству будут продолжены и в дальнейшем будут запущены дополнительные полосы-дублеры, длина которых составит порядка 10 км.
Напомним, что построена эстакада была в рамках реконструкции Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца. Ее протяженность составляет 547 м, движение организовано по трем полосам в каждом направлении. Также планируется реконструировать еще 13,5 км от станции метро «Красносельская» до МКАД.
Кроме того, появится около 10 км боковых проездов и съездов. Помимо этого, реконструируют и построят пять пешеходных переходов.
За реконструкцией следит Общественный совет по контролю за работой подрядчика, который отмечает, что это самый сложный инженерный объект всего проекта.
Планируется, что реконструкция будет закончена к концу 2016 года.
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