В Москве открылось движение по новой эстакаде на Щелковском шоссе

На пересечении 9-й Парковой улицы и Щелковского шоссе открыли новую эстакаду для транспорта.



Как сообщает сайт НТВ.Ru, на церемонии открытия присутствовал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Он заявил, что новая эстакада поможет разгрузить дорожный трафик на всем Щелковском шоссе.



«Раньше движение на этом участке было ограничено светофором, возведение эстакады позволяет убрать светофор и развести транспортные потоки», — сказал Хуснуллин.



Он отметил, что пропускная способность Щелковского шоссе теперь увеличилась на 25%.

Он также сообщил, что длина открытого участка составляет порядка 500 м. По его словам, работы по благоустройству будут продолжены и в дальнейшем будут запущены дополнительные полосы-дублеры, длина которых составит порядка 10 км.

