Путин ответил на обвинения Украины в аннексии Крыма

Причиной присоединения Крыма к России стало противоправное поведение официального Киева. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке в пятницу.

«Всё, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота», — сказал глава государства.

Владимир Путин также ответил на слова посла Украины в Киргизии о том, что РФ аннексировала регион.

«Россия ничего не аннексировала», — сказал президент.

Напомним, Крым и Севастополь стали частью России по итогам референдума, который прошел в 2014 году. В ходе голосования подавляющее большинство жителей региона поддержали решение о присоединении. В Москве не раз отмечали, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права. Владимир Путин отмечал, что вопрос о территориальной принадлежности региона закрыт. В Киеве же до сих пор называют Крым своей «временно оккупированной» территорией.