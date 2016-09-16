Путин ответил на обвинения Украины в аннексии Крыма

Президент России назвал присоединение полуострова итогом противоправных действий Киева
Причиной присоединения Крыма к России стало противоправное поведение официального Киева. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на саммите СНГ в Бишкеке в пятницу.
«Всё, что произошло с Крымом, — результат противоправных действий определенных политических сил на Украине, которые довели дело до государственного переворота», — сказал глава государства.
Владимир Путин также ответил на слова посла Украины в Киргизии о том, что РФ аннексировала регион.
«Россия ничего не аннексировала», — сказал президент.
Напомним, Крым и Севастополь стали частью России по итогам референдума, который прошел в 2014 году. В ходе голосования подавляющее большинство жителей региона поддержали решение о присоединении. В Москве не раз отмечали, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права. Владимир Путин отмечал, что вопрос о территориальной принадлежности региона закрыт. В Киеве же до сих пор называют Крым своей «временно оккупированной» территорией.
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