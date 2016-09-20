Символом России станет не медведь, а матрешки или Пушкин

Ростуризм и Минкультуры после прежних неудачных попыток доверили разработку туристического бренда страны профессионалам, но те будут вдохновляться народным творчеством. Конкурс проводится по инициативе Ростуризма и при поддержке Министерства культуры и Ассоциации брендинговых компаний России (АБКР). 20 сентября завершается второй этап конкурса «Туристический бренд России», в ходе которого профессионалы-дизайнеры могли прислать свои предложения. Первый этап финишировал еще в феврале прошлого года, в нем участвовали вообще все желающие. Финалистов наградили путевками в Крым, Сочи и Петербург.

Изначально планировалось, что во втором этапе будут участвовать только профессионалы. Но организаторы подумали: зачем ограничивать тех, кто не успел в прошлый раз, ведь у них могли возникнуть хорошие идеи. В итоге и на втором этапе специалисты по дизайну, брендингу и рекламе оказались в меньшинстве. Впрочем, ведущую роль всё равно сыграют профессионалы. Работы участников-любителей призваны послужить для них основой и источником вдохновения.

21 сентября стартует третий и наиболее профессиональный этап конкурса — серия рабочих сессий по отбору слоганов и логотипов, выработке и визуализации идей. В течение трех дней в режиме воркшопов будут работать 45 дизайнеров и стратегов из 30 ведущих брендинговых агентств России, среди которых Depot WPF, «Студия Артемия Лебедева», ID Partment, Mildberry, DDVB и др.

Фото предоставлено пресс-службой Ростуризма

Специалисты разработают несколько вариантов бренда России и представят их на суд международного экспертного жюри, в состав которого входят пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, министр культуры Владимир Мединский, глава департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников, генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Талеб Рифаи, эксперт в области брендинга и международного продвижения Хуан Карлос Беллосо из Испании и др.

Результатом работы брендинговых агентств станут 10 вариантов туристического бренда, включающие идею, логотип и слоган. Победителя выберут в декабре. Бренд будет использоваться в наружной рекламе, на сувенирной, полиграфической, фото- и видеопродукции отечественных туристических и сопутствующих услуг как в России, так и за рубежом.

Как пояснили в оргкомитете конкурса, сегодня просто не существует бренда и слогана РФ как туристического направления. Хотя у большинства стран они есть — из 195 стран мира 146 уже провели такую работу.

Фото предоставлено пресс-службой Ростуризма

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На конкурс поступило около 3 тыс. работ из всех регионов страны. Самыми активными оказались жители Липецкой, Кировской и Мурманской областей, также много идей поступает из Крыма и Севастополя, рассказали «Известиям» в пресс-службе Ростуризма.

Вся работа осуществляется безвозмездно, «на принципах социальной ответственности бизнеса» и с передачей всех прав на заявленные идеи и изображения государству.

Среди присланных работ есть как детские рисунки, сделанные от руки, так и всевозможные коллажи и целые концепции бренда от профессиональных дизайн-студий. Никаких ограничений не было. И предварительно уже можно сказать, какие идеи доминировали.

— Самой популярной визуализацией бренда России оказался даже не медведь, как можно было предположить, а церковные купола в различных вариациях. Второе место занимает портрет Александра Сергеевича Пушкина. Тройку лидеров замыкают изображения матрешки, — рассказали в пресс-службе Ростуризма.

Среди слоганов организаторам понравился, например, такой: «Россия — территория туризма, / Народ ее открыт и мил, / Широка она, гостеприимна и лучиста, / Туристу рада, что бы он ни посетил». Автор — Дарья Лагутина 14 лет.

А вот Светлана Филимонова опубликовала слоганы на английском: Russia the snowland (Россия — снежная страна) и Russia the winter fairytale (Россия — зимняя сказочная страна). Многие участники вовсю обыгрывали известные стереотипы.

Часть работ можно найти в соцсетях с хэштегом #брендроссии. Также информация есть на сайте самого конкурса.

По мнению экспертов, замысел Ростуризма и Минкульта полезный и хороший, однако есть ряд «но». Так, управляющий партнер брендинговой компании IFORS Максим Муссель рассказал «Известиям», что создание логотипа — это лишь верхушка айсберга. И если разговоры о разработке бренда сведутся лишь к внешней форме, лучше отечественному туризму от этого не станет.

— Если мы считаем, что в России существуют примеры качественного туризма, хорошие гостиницы, проекты в туристической сфере, то их стоило бы как-то объединить, подсказать тем же иностранцам, что в России есть не только Красная площадь. И для этого логотип и общий стиль действительно важны. Но логотип — это самое малое, что можно отнести к брендингу, помимо него нужна серьезная госпрограмма по развитию туризма, — отметил он.

Также эксперт высказал уверенность, что кич на бренде России не пройдет. Если бы логотип выбирали только непрофессионалы, медведя с балалайкой или шапку-ушанку теоретически там можно было бы представить. Но поскольку к конкурсу привлекли профессионалов, Максим Муссель спокоен — таких изображений точно не будет.

Креативный директор и совладелец агентства DDVB Дмитрий Перышков также назвал привлечение к конкурсу профессионалов и многоступенчатую, сложную систему утверждения бренда главным достоинством нынешнего конкурса. Он отметил, что попытки разработать бренд страны предпринимались не раз и всякий раз терпели фиаско, поскольку «тогда просто рисовались картинки».

— Сейчас же, пожалуй, впервые предпринята попытка собрать вместе самых известных профессионалов из брендинговых агентств, маркетологов и дизайнеров. Этот опыт впоследствии мог бы стать хорошим примером и при проведении чиновниками других конкурсов, — полагает эксперт.

Дмитрий Перышков рассказал, что будет происходить на стартующих в среду воркшопах.

— Там собирается вся доступная аналитика о восприятии России с туристической точки зрения за рубежом. Изучается то, что говорят о нас китайцы, американцы, немцы и т.д. Все это раскладывается определенным образом и доводится до нескольких рабочих групп, где собраны дизайнеры, стратеги, маркетологи и т.д. На основе этого массива данных и вырабатывается глобальная идея. А уже потом на нее накладывается определенная графика. После чего остается довести идею и изображение до ума,—резюмировал он.

Фото предоставлено пресс-службой Ростуризма

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