Турпоток в Крым с начала года увеличился на 25%

Турпоток в Крым по состоянию на 16 сентября 2016 года увеличился почти на 25% и составил 4,61 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма — 42% от общего количества туристов, на западном побережье Крыма — 35%, на восточном побережье Крыма — 18%, в других регионах — 5%. Загрузка работающих санаториев и отелей составила 55%», — говорится в сообщении, текст которого приводит RNS.

В материале сообщается, что в 2015 году в Крыму отдохнуло около 4,6 млн туристов.