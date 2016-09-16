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Турпоток в Крым с начала года увеличился на 25%

Больше всего туристов отдохнуло на южном берегу полуострова

Турпоток в Крым по состоянию на 16 сентября 2016 года увеличился почти на 25% и составил 4,61 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«Больше всего туристов с начала года отдохнуло на южном берегу Крыма — 42% от общего количества туристов, на западном побережье Крыма — 35%, на восточном побережье Крыма — 18%, в других регионах — 5%. Загрузка работающих санаториев и отелей составила 55%», — говорится в сообщении, текст которого приводит RNS.

В материале сообщается, что в 2015 году в Крыму отдохнуло около 4,6 млн туристов.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Турпоток в Крым с начала года увеличился на 25%

Больше всего туристов отдохнуло на южном берегу полуострова

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