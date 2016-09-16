В Пентагоне заявили об уничтожении министра информации ИГИЛ

В Пентагоне сообщили об уничтожении в Сирии министра информации и одного из ключевых лидеров ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) ударом сил возглавляемой США коалиции.

«7 сентября силы коалиции осуществили удар близ Ракка в Сирии, целью которого являлся и был уничтожен в результате этого удара «Доктор Ваил», также известный как Ваил Адил Хасан Салман аль-Файад — один из ключевых лидеров ИГИЛ», — приводит слова официального представителя Пентагона Питера Кука агентство «РИА Новости».

В сообщении уточняется, что удар был нанесен 7 сентября.