В Пентагоне заявили об уничтожении министра информации ИГИЛ

Удар сил коалиции был нанесен 7 сентября
В Пентагоне сообщили об уничтожении в Сирии министра информации и одного из ключевых лидеров ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка) ударом сил возглавляемой США коалиции.
«7 сентября силы коалиции осуществили удар близ Ракка в Сирии, целью которого являлся и был уничтожен в результате этого удара «Доктор Ваил», также известный как Ваил Адил Хасан Салман аль-Файад — один из ключевых лидеров ИГИЛ», — приводит слова официального представителя Пентагона Питера Кука агентство «РИА Новости».
В сообщении уточняется, что удар был нанесен 7 сентября.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.