Актер Бен Стиллер передал в ООН петицию о приеме беженцев

Петицию с просьбой разделить ответственность в приеме беженцев, адресованную мировым лидерам, подписали свыше 1 млн 300 тыс. человек. Американский актер Бен Стиллер передал документ Верховному комиссару ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), генеральному секретарю и председателю Генеральной ассамблеи (ГА).

«Каждый день война вынуждает тысячи семей бежать из своих домов. Люди как вы, люди как я. Бежать от насилия, оставляя позади всё, кроме надежды и мечты о безопасном будущем. Агентство ООН по делам беженцев верит, что все беженцы заслуживают жизни в безопасности», — приводит «РИА Новости» слова Стиллера.

В настоящий момент свои подписи под петицией оставили более 1 млн 300 тыс. человек. Бен Стиллер передал документ руководителю УВКБ ООН Филиппо Гранди, который, в свою очередь, вручил петицию генсеку ООН Пан Ги Муну и главе ГА ООН Питеру Томсону.

Также сообщается, что специальное мероприятие Генеральной ассамблеи ООН состоялось в преддверии первого заседания ГА высокого уровня по реагированию на масштабное перемещение беженцев 19 сентября.