«Локомотив» уступил «Торпедо» в овертайме матча чемпионата КХЛ

Встреча завершилась со счетом 1:2
Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» уступил в овертайме нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча завершилась со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).
На 28-минуте матча в составе ярославцев шайбу забросил Максим Тальбо, у «Торпедо» на 50-й минуте отличился Сэм Лофквист. Победу нижегородскому клубу принес Фредрик Петтерссон, поразивший ворота соперника на первой минуте овертайма.
В следующем матче чемпионата команды снова сыграют друг с другом. Игра состоится 18 сентября в Ярославле.
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