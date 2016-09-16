«Локомотив» уступил «Торпедо» в овертайме матча чемпионата КХЛ

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» уступил в овертайме нижегородскому «Торпедо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:2 (0:0, 1:0, 0:1, 0:1).

На 28-минуте матча в составе ярославцев шайбу забросил Максим Тальбо, у «Торпедо» на 50-й минуте отличился Сэм Лофквист. Победу нижегородскому клубу принес Фредрик Петтерссон, поразивший ворота соперника на первой минуте овертайма.

В следующем матче чемпионата команды снова сыграют друг с другом. Игра состоится 18 сентября в Ярославле.

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