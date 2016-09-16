Один человек погиб при утилизации боеприпасов под Калининградом

При утилизации боеприпасов, проводимой на специализированном полигоне под Калининградом, погиб один человек, еще трое получили различные ранения и были госпитализированы.



«Сегодня в 17.00 местного времени (18.00 мск) поступило сообщение о том, что в Гвардейском районе на специализированном полигоне ЗАО «Форпост Балтики плюс» при утилизации взрывоопасных предметов прогремел взрыв. В результате один человек погиб, трое пострадали и с различными травмами были госпитализированы», — приводит ТАСС слова старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Калининградской области Елены Ермолаевой.

Представитель Следственного комитета подчеркнула, что речь идет о специалистах компании, занимающейся разминированием и утилизацией боеприпасов и имеющей на этот вид деятельности соответствующую лицензию.

Ермолаева не уточнила степень тяжести травм, полученных пострадавшими, а также не назвала обстоятельств произошедшего ЧП.

По ее словам, в настоящий момент на месте происшествия работают следователи, представители других правоохранительных органов, изъята документация компании. На месте взрыва также находятся взрывотехники, эксперты-криминалисты. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.