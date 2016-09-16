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Один человек погиб при утилизации боеприпасов под Калининградом

Еще три человека получили ранения и были госпитализированы

При утилизации боеприпасов, проводимой на специализированном полигоне под Калининградом, погиб один человек, еще трое получили различные ранения и были госпитализированы.

«Сегодня в 17.00 местного времени (18.00 мск) поступило сообщение о том, что в Гвардейском районе на специализированном полигоне ЗАО «Форпост Балтики плюс» при утилизации взрывоопасных предметов прогремел взрыв. В результате один человек погиб, трое пострадали и с различными травмами были госпитализированы», — приводит ТАСС слова старшего помощника руководителя Следственного управления СК России по Калининградской области Елены Ермолаевой. 

Представитель Следственного комитета подчеркнула, что речь идет о специалистах компании, занимающейся разминированием и утилизацией боеприпасов и имеющей на этот вид деятельности соответствующую лицензию.

Ермолаева не уточнила степень тяжести травм, полученных пострадавшими, а также не назвала обстоятельств произошедшего ЧП.

По ее словам, в настоящий момент на месте происшествия работают следователи, представители других правоохранительных органов, изъята документация компании. На месте взрыва также находятся взрывотехники, эксперты-криминалисты. По результатам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Один человек погиб при утилизации боеприпасов под Калининградом

Еще три человека получили ранения и были госпитализированы

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