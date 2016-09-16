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Сотрудники ФСБ, подозреваемые в мошенничестве, взяты под стражу

Защита Владислава Новикова и Карена Краюхина намерена обжаловать решение Московского гарнизонного военного суда

Сотрудник УФСБ по Москве и области Карен Краюхин и экс-сотрудник этого управления Владислав Новиков, подозреваемые в мошенничестве на 5 млн рублей, были арестованы Московским гарнизонным военным судом сроком на два месяца. 

«Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении Краюхина и Новикова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября включительно», — приводит ТАСС слова судьи.

Отмечается, что адвокаты задержанных намерены обжаловать это решение.

По данным следствия, в результате проведенной в марте 2016 года сотрудниками московского УФМС проверки строительной площадки ООО Esta construction было возбуждено административное производство в связи с выявленными нарушениями миграционного законодательства. После этого юрист компании Валериан Кочергин обратился к Новикову и Краюхину, с которыми находился в приятельских отношениях, с просьбой перевести административное взыскание с юридического лица на должностное лицо компании. В этом случае сумма наложенного штрафа сократилась бы с 37,6 млн рублей до 100 тыс. рублей. 

Следователи полагают, что Новиков и Краюхин попросили за свое содействие 5 млн рублей, при этом никакой возможности освободить Esta construction от административной ответственности у задержанных не было.

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Известия // пятница, 16 сентября 2016 года

Сотрудники ФСБ, подозреваемые в мошенничестве, взяты под стражу

Защита Владислава Новикова и Карена Краюхина намерена обжаловать решение Московского гарнизонного военного суда

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