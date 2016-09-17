Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 4%

По данным социологического опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника республиканца Дональда Трампа на 4%.

Среди респондентов, выразивших намерение прийти на выборы, за Хиллари Клинтон собираются отдать свои голоса 42%, 38% опрошенных намерены проголосовать за Дональда Трампа.

Отмечается, что опрос Рейтер и Ipsos был проведен в интернете с 9 по 15 сентября этого года во всех 50 штатах. В нем приняли участие 1579 избирателей.