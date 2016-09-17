Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 4%

Агентство Рейтер и компания Ipsos провели социологический опрос в интернете

По данным социологического опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника республиканца Дональда Трампа на 4%.

Среди респондентов, выразивших намерение прийти на выборы, за Хиллари Клинтон собираются отдать свои голоса 42%, 38% опрошенных намерены проголосовать за Дональда Трампа.

Отмечается, что опрос Рейтер и Ipsos был проведен в интернете с 9 по 15 сентября этого года во всех 50 штатах. В нем приняли участие 1579 избирателей.

Написать комментарий
Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 4%

Агентство Рейтер и компания Ipsos провели социологический опрос в интернете

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке