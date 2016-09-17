Хиллари Клинтон опережает Дональда Трампа на 4%

Агентство Рейтер и компания Ipsos провели социологический опрос в интернете
По данным социологического опроса, проведенного агентством Рейтер и компанией Ipsos, кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего соперника республиканца Дональда Трампа на 4%.
Среди респондентов, выразивших намерение прийти на выборы, за Хиллари Клинтон собираются отдать свои голоса 42%, 38% опрошенных намерены проголосовать за Дональда Трампа.
Отмечается, что опрос Рейтер и Ipsos был проведен в интернете с 9 по 15 сентября этого года во всех 50 штатах. В нем приняли участие 1579 избирателей.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.