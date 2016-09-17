В центральной России наступил день тишины перед выборами в Госдуму

В этот день запрещена любая агитация и политическая реклама
В центральной части России накануне единого дня голосования, когда состоятся выборы в Государственную думу седьмого созыва, наступил день тишины. В этот день запрещена любая агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит подумать над своим предстоящим выбором и определиться, за кого они отдадут свои голоса 18 сентября.
Напомним, что агитация в сети Интернет не может производиться уже с 15:00 мск 16 сентября, когда день тишины начался в двух регионах на Дальнем Востоке. В день тишины только печатные агитационные материалы на стационарных объектах, которые были размещены ранее в соответствии с законом, и агитация на билбордах могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от избирательных участков, и при наличии выходных данных.
Отметим, наличие выходных данных в этом случае играет принципиальную роль.
«Если партия посчитала ненужным делать выходные данные на этих крупноформатных материалах, то в таком случае размещение не допускается в день тишины и соответствующая реклама должна быть снята»,— приводит «РИА Новости» слова секретаря ЦИК Майи Гришиной.
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