В центральной России наступил день тишины перед выборами в Госдуму

В центральной части России накануне единого дня голосования, когда состоятся выборы в Государственную думу седьмого созыва, наступил день тишины. В этот день запрещена любая агитация и политическая реклама, а избирателям предстоит подумать над своим предстоящим выбором и определиться, за кого они отдадут свои голоса 18 сентября.

Напомним, что агитация в сети Интернет не может производиться уже с 15:00 мск 16 сентября, когда день тишины начался в двух регионах на Дальнем Востоке. В день тишины только печатные агитационные материалы на стационарных объектах, которые были размещены ранее в соответствии с законом, и агитация на билбордах могут оставаться на месте, но при условии, что они расположены на расстоянии не ближе 50 метров от избирательных участков, и при наличии выходных данных.

Отметим, наличие выходных данных в этом случае играет принципиальную роль.

«Если партия посчитала ненужным делать выходные данные на этих крупноформатных материалах, то в таком случае размещение не допускается в день тишины и соответствующая реклама должна быть снята»,— приводит «РИА Новости» слова секретаря ЦИК Майи Гришиной.