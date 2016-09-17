На обломках лайнера EgyptAir найдены следы тротила

Наобломках авиалайнера EgyptAir, потерпевшего в мае этого года крушение в Средиземном море, эксперты из Института криминальных исследований Франции нашли следы тротила.

Как пишет агентство Рейтер, следы были обнаружены на прошлой неделе, их происхождение остается неясным. Также сообщается, что судебные власти Египта не допустили французских следователей к более детальному изучению обломков.

Представитель французской национальной полиции отказался комментировать эту информацию.

Напомним, пассажирский самолет Airbus A320 компании EgyptAir пропал над Средиземным морем 19 мая, когда следовал из Парижа в Каир. На борту лайнера находились 56 пассажиров и 10 членов экипажа, все они погибли. Обломки лайнера на следующий день были найдены в море.