Сирийская оппозиция выгнала спецназ США из Эр-Раи

По американским военным был открыт огонь, в их адрес звучали оскорбления
Вооруженные отряды сирийских оппозиционеров выгнали спецназ США из города Эр-Раи на севере Сирии. В окрестностях Телль- Абъяда по американским военнослужащим, невзирая на поднятый в целях самоидентификации флаг США, был открыт огонь. Информацию об этом в пятницу распространил целый ряд западных СМИ, включая американские телекомпании ABC и СNN.
По данным средств массовой информации, которые подтверждаются видеозаписями, выложенными в соцсети, из Эр-Раи автоколонна спецназа США уходила под градом оскорблений. Боевики «умеренной» сирийской оппозиции, в частности, называли американских военных «собаками» и «свиньями», требуя от них покинуть Сирию.
Отмечается, что спецназ США прибыл в Эр-Раи с подачи турецких союзников, которые проводят на севере Сирии собственную военную операцию под кодовым названием «Щит Евфрата». Находящиеся в Эр-Раи формирования оппозиции входят в «Сирийскую свободную армию» (ССА), которой Соединенные Штаты оказывают военную поддержку.
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