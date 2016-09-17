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В Киеве неизвестные атаковали посольство России

Около 20 злоумышленников обстреляли российскую дипмиссию фейерверками, после чего сбежали

Здание российского посольства в Киеве было атаковано группой неизвестных в субботу примерно в час ночи. Информацию об этом распространили украинские СМИ, ссылаясь на очевидцев инцидента. 

Как пояснили правоохранители из Национальной гвардии Украины, около 20 человек обстреляли дипмиссию фейерверками, после чего спешно покинули место происшествия. Уточняется, что здание посольства РФ видимых повреждений не получило.

Напомним, что это не первое нападение на посольство России на Украине. 10 марта этого года неизвестные забросали дипмиссию бутылками с зажигательной смесью, однако пожара удалось избежать. Также атакам подвергались некоторые правительственные организации, в частности, Россотрудничество. 

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Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В Киеве неизвестные атаковали посольство России

Около 20 злоумышленников обстреляли российскую дипмиссию фейерверками, после чего сбежали

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