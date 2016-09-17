США озвучили причину отказа назвать детали соглашения с РФ по Сирии

По заявлениям представителя миссии США при ООН, проведение брифинга Совета Безопасности ООН по деталям договоренностей России и Соединенных Штатов по Сирии могло бы сказаться на мерах безопасности в доставке гуманитарной помощи.

В минувшую пятницу должна была пройти встреча Совета Безопасности ООН по Сирии, однако она не состоялась по инициативе США и РФ. Постпред России при ООН Виталий Чуркин заявил, что встреча была отменена, «потому что США не готовы поделиться документами с членами Совета Безопасности, и даже детально их описать». В связи с тем, что американская сторона не готова обнародовать детали соглашения по Сирии, Чуркин усомнился в том, что резолюция Совбеза ООН в его поддержку будет принята.

«Мы не можем просить членов Совета поддержать что-то, содержание чего они не знают»,— приводит «РИА Новости» слова Чуркина.

Виталий Чуркин подчеркнул, что Соединенные Штаты не только отказываются предоставить документы, но «даже просто прочитать эти документы членам Совета безопасности».

«Сейчас мы сосредоточены на выполнении соглашения, согласованного госсекретарем США Джоном Керри и министром Сергеем Лавровым, в частности, относительно срочной необходимости доставить гуманитарную помощь. Так как мы не смогли договориться о подходах для брифинга Совета, которые бы не нарушили меры обеспечения безопасности приготовлений, встреча была отменена»,— сказал представитель миссии.

«Мы ожидаем существенного участия на высшем уровне по Сирии на следующей неделе, когда мировые лидеры соберутся в Нью-Йорке к началу ГА ООН», - добавил он.