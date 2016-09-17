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США приостановили полеты 10 истребителей пятого поколения F-35

О полной боеготовности десяти истребителей было объявлено около месяца назад

Эксплуатацию десяти истребителей пятого поколения F-35 ВВС США решили приостановить из-за обнаруженных механических дефектов. Американский телеканал CNN уточняет, что месяц назад эти истребители было признаны «годными к бою».

Командование ВВС США сообщает, что у самолетов выявлен дефект механического характера. «Изоляция в системе охлаждения топливных баков расслоилась и начала крошиться», — приводит ТАСС заявление американских военных. Обнаружение дефекта носит ожидаемый характер, уточняют в ВВС США.

«Мы приближаемся к завершению программы оснащения, F-35 всё еще дорабатывается, поэтому возникновение проблем носит ожидаемый характер», — добавили в ВВС.

Истребитель F-35 начал поступать на вооружение американской армии в конце 2015 года. Эффект в системе охлаждения топливных баков был выявлен у 57 истребителей, 15 из которых были поставлены в армию, 10 — признаны боеспособными. Остальные истребители не сошли с конвейера, поэтому недостатки будут доработаны по ходу наладки.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

США приостановили полеты 10 истребителей пятого поколения F-35

О полной боеготовности десяти истребителей было объявлено около месяца назад

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