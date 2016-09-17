Военнослужащие России и Китая провели совместные учения в море

В рамках учений «Морское взаимодействие-2016» военнослужащие ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно отработали задачи по совместной противовоздушной обороне (ПВО) в море.

«В море российские большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также китайские эсминец «Гуанчжоу» и сторожевые корабли «Хуаншань», «Дацин» и «Санья» выполнили задачи охранения и сопровождения судна снабжения «Цзюньшаньху» и танкера «Печенга». В рамках маневров российские корабли успешно отработали задачи по совместному целераспределению и маневрированию в составе тактической группы и ПВО», — приводит «РИА Новости» слова представителя отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота в штабе объединенного руководства учениями.

По его словам, во время проведения учений по отражению атак четырех истребителей-бомбардировщиков JH-7A было отработано построение кораблей в ордер ПВО.



«Участниками было осуществлено распределение целей по секторам для каждого корабля, отработана система радиообмена между экипажами в ходе выполнения элемента учения. Все воздушные цели были взяты на сопровождение и условно уничтожены силами совместной тактической группы кораблей», — отметил он.