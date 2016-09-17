Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Армия   |     |   написать авторам

Военнослужащие России и Китая провели совместные учения в море

В рамках учений были отработаны задачи по совместной противовоздушной обороне

В рамках учений «Морское взаимодействие-2016» военнослужащие ВМФ РФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) успешно отработали задачи по совместной противовоздушной обороне (ПВО) в море.

 «В море российские большие противолодочные корабли (БПК) «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также китайские эсминец «Гуанчжоу» и сторожевые корабли «Хуаншань», «Дацин» и «Санья» выполнили задачи охранения и сопровождения судна снабжения «Цзюньшаньху» и танкера «Печенга». В рамках маневров российские корабли успешно отработали задачи по совместному целераспределению и маневрированию в составе тактической группы и ПВО», — приводит «РИА Новости» слова представителя отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота в штабе объединенного руководства учениями.

По его словам, во время проведения учений по отражению атак четырех истребителей-бомбардировщиков JH-7A было отработано построение кораблей в ордер ПВО.

«Участниками было осуществлено распределение целей по секторам для каждого корабля, отработана система радиообмена между экипажами в ходе выполнения элемента учения. Все воздушные цели были взяты на сопровождение и условно уничтожены силами совместной тактической группы кораблей», — отметил он.  

Написать комментарий
Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Военнослужащие России и Китая провели совместные учения в море

В рамках учений были отработаны задачи по совместной противовоздушной обороне

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Владимир Комоедов

адмирал

Все мнения

Инфографика

Как танки изменились за 100 лет

Как танки изменились за 100 лет

Вся инфографика

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке