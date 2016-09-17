Женщина-трансгендер осталась служить в армии Великобритании

24-летняя Хлоя Аллен, служившая четыре года как гвардеец Бен Аллен, получила разрешение после смены пола остаться в армии Великобритании.

Трансгендер Хлоя Аллен охраняет лондонскую резиденцию королевы Великобритании. После проведения операции по смене пола прошло совсем немного времени, военнослужащая только начала прием гормональных препаратов. Командование разрешило трансгендеру отрастить волосы и носить украшения (серьги), пишет британская пресса.

СМИ напоминают, что в Великобритании женщинам с 1660 года запрещалось участвовать в ближнем бою.

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