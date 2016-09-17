В Киеве радикалы забросали посольство РФ дымовыми шашками

В Киеве около 20 радикалов забросали территорию диппредставительства РФ дымовыми шашками, сообщили в посольстве.

По данным дипломатического ведомства, инцидент произошел в районе 01:00 по местному времени.

«Неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии», — приводит ТАСС сообщение источника в посольстве РФ.

По его словам, в результате беспорядков возгорания не произошло. Вместе с тем сотрудники местной полиции не стали задерживать радикалов.