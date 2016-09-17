В Киеве радикалы забросали посольство РФ дымовыми шашками

По словам представителя дипломатического ведомства, местная полиция не стала задерживать нападавших
В Киеве около 20 радикалов забросали территорию диппредставительства РФ дымовыми шашками, сообщили в посольстве.
По данным дипломатического ведомства, инцидент произошел в районе 01:00 по местному времени.
«Неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии», — приводит ТАСС сообщение источника в посольстве РФ.
По его словам, в результате беспорядков возгорания не произошло. Вместе с тем сотрудники местной полиции не стали задерживать радикалов.