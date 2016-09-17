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Дети, похищенные в Тульской области, обнаружены в Москве

Угрозы жизни и здоровью двум братьям 2007 и 2009 годов рождения нет

Двух братьев, похищенных в четверг, 15 сентября, из школы в Тульской области, обнаружили в Москве вместе с их отцом. Подозреваемый в похищении мужчина задержан в субботу утром сотрудниками полиции, с ним проводятся следственные действия.

Угрозы жизни и здоровью двум братьям 2007 и 2009 годов рождения нет, уточнили в полиции.

17 сентября школьников похитили в поселке «Рассвет». В полиции уточняли, что неустановленные лица, похищая детей, «применяли физическую силу».  От школы детей увезли на автомобиле «Соболь». Позже похищенных братьев пересадили в автомобиль Renault Logan и вывезли в Москву. Полиция расследует уголовное дело по статье «Похищение двух лиц, заведомо несовершеннолетних».

В настоящее время дети возвращены матери и отчиму.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Дети, похищенные в Тульской области, обнаружены в Москве

Угрозы жизни и здоровью двум братьям 2007 и 2009 годов рождения нет

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