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Путин удивлен намерению США не раскрывать детали соглашения по Сирии

Россия не разгласит договоренности с США по Сирии, пока американские партнеры не дадут на это согласие, добавил российский лидер

Российский президент Владимир Путин по итогам саммита в Киргизии сделал заявление, что его удивляет желание США не раскрывать соглашение с РФ по Сирийской Арабской Республике (САР).

Президент России добавил, что, возможно, отказ США обнародовать соглашение по Сирии продиктован желанием сохранить боевой потенциал в борьбе с силами Асада.

Россия не будет разглашать договоренности с США по Сирии, пока американские партнеры не согласятся, уточнил президент. Кроме того, Владимир Путин отметил, что у России и Америки есть общее стремление к миру в Сирии, но стороны должны быть честны друг с другом.

«У РФ и США есть общее стремление к миру в Сирии и борьбе с терроризмом, но стороны должны быть честны друг с другом и двигаться к общим целям», — заключил президент Путин.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Путин удивлен намерению США не раскрывать детали соглашения по Сирии

Россия не разгласит договоренности с США по Сирии, пока американские партнеры не дадут на это согласие, добавил российский лидер

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