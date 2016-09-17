На западе Москвы пожар произошел в административном здании

В ночь на субботу на западе Москвы горело двухэтажное административное здание. По данным пресс-службы столичного главка МЧС, пожар возник по адресу: Домостроительная улица, дом 1, корпус 2.

Сигнал о пожаре поступил на пульт МЧС вскоре после полуночи, очаг возгорания находился в подвале здания. Пожар был полностью потушен в 1.32 мск, площадь пожара составила 20 кв. м. Пострадавших и погибших нет, причина пожара устанавливается.

По вышеуказанному адресу находится отделение Пенсионного фонда России (ПФР) «Очаково-Раменки».