В Нижнем Новгороде на пожаре погибла мать с двумя детьми

Женщина и двое детей погибли в Нижнем Новгороде на пожаре. На сайте ГУ МЧС по городу сообщается, что возгорание произошло около 11.00 субботы в квартире многоэтажного дома в Сормовском районе Нижнего Новгорода.

По данным пресс-службы МЧС, общая площадь пожара составила 12 кв. м. В момент пожара в квартире находилась женщина и трое ее детей. Мать погибла во время пожара, а дети были госпитализированы с диагнозом «отравление продуктами горения». Двое из пострадавших детей скончались в больнице, сообщает ТАСС.

«Для ликвидации последствий пожара привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: 40 человек, 12 единиц техники», — сообщают спасатели.