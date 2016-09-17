В Бельгии впервые подвергли эвтаназии неизлечимо больного ребенка. Ограничение на проведение эвтаназии в отношении несовершеннолетних в стране было снято в 2014 году.

Глава федеральной комиссии по эвтаназии Вим Дистельманс сообщил, что этот случай был исключительным и совершенно безнадежным. По его словам, несовершеннолетний находился на последней стадии неизлечимой болезни.

«К счастью, детей, в отношении которых рассматривается вариант эвтаназии, очень мало. Но это не значит, что мы можем отказать им в праве закончить жизнь достойным образом», — цитирует Вима Дистельманса агентство France-Presse.

Согласно бельгийскому законодательству, несовершеннолетнего можно подвергнуть эвтаназии, только если он обратится с таким запросом в сознательном состоянии, и его родители дадут на это согласие.