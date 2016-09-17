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В Тульской области три человека погибли в ДТП

Авария произошла днем в субботу на трассе Калуга–Тула, среди погибших — семимесячный ребенок

В Тульской области днем в субботу, 17 сентября, произошло ДТП, в котором погибли три человека. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что по неустановленным пока причинам столкнулись автомобили Opel и BMW.

«ДТП произошло на 82-м км автодороги Тула–Алешня», — уточнили в ведомстве. Сообщение о происшествии поступило на телефон «Единой службы спасения-112» в 14.29.

Четверо пострадавших в аварии госпитализированы, обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работали сотрудники ДПС, МЧС и медики «скорой».

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В Тульской области три человека погибли в ДТП

Авария произошла днем в субботу на трассе Калуга–Тула, среди погибших — семимесячный ребенок

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