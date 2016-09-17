Площадь льдов в Арктике снизилась до рекордного минимума

Площадь арктических льдов снизилась до минимальных значений за всю историю наблюдений, начатых в 1979 году. Такие данные приводит сайт Национального центра данных снега и льда в Колорадо.

В сообщении отмечается, что подобное снижение площади льдов в Арктике наблюдалось в 2007 году. Тогда льды занимали 4,15 млн кв. км. В 2016 году площадь арктических льдов уменьшилась до 4,14 млн кв. км. Полученные данные позволяют говорить о происходящем процессе глобального потепления.

Ученые приводят данные, что в текущем году площадь льдов на 2,56 млн кв. км меньше, чем в период с 1979 по 2000 год. Специалисты полагают, что природные катаклизмы, участившиеся на Земле, могут быть связаны с ускорением процесса таяния льдов в Арктике.