Священнику Грозовскому предъявлено обвинение в педофилии

Священнослужителю Глебу Грозовскому, подозреваемому в совершении действий сексуального характера в отношении трех школьниц, предъявлено обвинение, сообщил помощник руководителя Главного следственного управления СК по Петербургу Сергей Капитонов.



Отмечается, что обвиняемый в педофилии священник Глеб Грозовский, ранее экстрадированный в Россию из Израиля, был этапирован в СИЗО Петербурга. В тот же день ему было предъявлено обвинение.

«Еще два года назад следователь вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого, однако не мог ему предъявить, поскольку тот скрывался от следствия», — приводит «РИА Новости» сообщение Сергея Капитонова.

По версии следствия, Глеб Грозовский летом 2011 года, находясь на территории православного детского лагеря в Ленинградской области, с особым цинизмом совершил в отношении малолетней девочки действия сексуального характера, используя беспомощное состояние потерпевшей в силу возраста. Спустя два года уже на территории детско-юношеского клуба в Греции священнослужитель совершил преступление сексуального характера в отношении двух девочек 2001 и 2004 года рождения.

Глеб Грозовский тогда скрылся от уголовного преследования. В октябре 2013 года священнослужитель был объявлен в международный розыск. Через полгода Генпрокуратура РФ установила, что подозреваемый находился на территории Израиля, и направила в республику запрос о его выдаче, который был удовлетворен в сентябре 2016 года. На прошлой неделе священника в сопровождении сотрудников Генпрокуратуры и ФСИН доставили в Москву.