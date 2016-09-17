Новости, деловые новости - Известия
Суббота,
17 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Нью-Джерси на месте взрыва обнаружено второе взрывное устройство

В Нью-Джерси вторая бомба обнаружена на месте взрыва, произошедшего перед началом благотворительного марафона

Второе взрывное устройство обнаружено на месте взрыва в штате Нью-Джерси. Первый взрыв самодельной бомбы, сделанной из обрезка железной трубы, произошел в 9.30 по местному времени в городе Сисайд-Парк. Взрыв разрушил пластиковый мусорный бак, установленный около трассы, где должен был состояться благотворительный марафон.

В забеге, проводившемся в пользу ветеранов морской пехоты США, должны были принять участие несколько тысяч человек. Проведение мероприятия отменено из соображений безопасности, на месте работают сотрудники экстренных служб Нью-Джерси.

Об обнаружении второго взрывного устройства сообщают местные СМИ. Сообщается, что полицейские заняты поиском третьей бомбы.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

В Нью-Джерси на месте взрыва обнаружено второе взрывное устройство

В Нью-Джерси вторая бомба обнаружена на месте взрыва, произошедшего перед началом благотворительного марафона

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке