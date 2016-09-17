Перенос запуска «Союза-ФГ» мог быть связан с коротким замыканием

Перенос пилотируемого пуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем новой серии «Союз-МС-02» с космодрома Байконур мог быть связан с коротким замыканием под головным обтекателем ракеты-носителя, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

«Предварительной причиной переноса пуска стало короткое замыкание в головном обтекателе ракеты-носителя», — приводит ТАСС сообщение источника. Он пояснил, что сейчас ракета-носитель находится в ракетно-испытательном комплексе, ее головной обтекатель снят.

Источник не назвал точную дату повторного запуска, но отметил, что старт состоится не раньше начала октября 2016 года. При этом перенос запуска не должен повлиять на сроки старта следующего грузового корабля «Прогресс», он должен вылететь к Международной космической станции 20 октября.

Комментируя произошедшее, официальный представитель «Роскосмоса» заявил, что межведомственная комиссия корпорации сейчас работает над выяснением и устранением причин, которые привели к переносу пилотируемого запуска.

