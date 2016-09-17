Один человек погиб при ДТП в Ростове-на-Дону

При столкновении маршрутного такси и иномарки в Ростове-на-Дону погиб один человек и еще 10 пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, водитель легковой автомашины Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку, при этом погибнув от столкновения.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте происшествия, 10 пассажиров маршрутного транспортного средства с травмами доставлены в медицинское учреждение», – цитируют полицию ТАСС.

Всего в маршрутке находилось 26 человек.

