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Один человек погиб при ДТП в Ростове-на-Дону

Столкнулись маршрутное такси и легковушка Mitsubishi Galant

При столкновении маршрутного такси и иномарки в Ростове-на-Дону погиб один человек и еще 10 пострадали.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, водитель легковой автомашины Mitsubishi выехал на полосу встречного движения и врезался в маршрутку, при этом погибнув от столкновения.

«В результате ДТП водитель автомобиля Mitsubishi от полученных травм скончался на месте происшествия, 10 пассажиров маршрутного транспортного средства с травмами доставлены в медицинское учреждение», – цитируют полицию ТАСС.

Всего в маршрутке находилось 26 человек.

Известия // суббота, 17 сентября 2016 года

Один человек погиб при ДТП в Ростове-на-Дону

Столкнулись маршрутное такси и легковушка Mitsubishi Galant

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