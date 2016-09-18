Несколько бомб найдены на марафоне в Нью-Джерси

На благотворительном марафоне в США найдено второе взрывное устройство
Вторая бомба обнаружена на маршруте благотворительного марафона в пользу морских пехотинцев в Нью-Джерси, взрывное устройство может быть не последним, полиция продолжает поиски.
При этом нет информации о том, детонировала ли вторая бомба. Сообщается о поиске третьего взрывного устройства. Ранее местный прокурор подтвердил сообщение о взрыве в Нью-Джерси, а также о том, что никто не пострадал при первом взрыве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Пострадавших нет из-за того, что начало благотворительного марафона задержалось. Первая бомба была сделана из стальной трубы и взорвалась в контейнере с мусором. Поле инцидента марафон был отменен.
На место взрыва прибыли саперы, сотрудники ФБР и МВД.
Just In: 5K race in New Jersey canceled after pipe bomb explodeshttps://t.co/0mISIW9DvO pic.twitter.com/lmI39n77Pp— NBC DFW (@NBCDFW) 17 сентября 2016 г.