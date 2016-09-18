Несколько бомб найдены на марафоне в Нью-Джерси

Вторая бомба обнаружена на маршруте благотворительного марафона в пользу морских пехотинцев в Нью-Джерси, взрывное устройство может быть не последним, полиция продолжает поиски.

При этом нет информации о том, детонировала ли вторая бомба. Сообщается о поиске третьего взрывного устройства. Ранее местный прокурор подтвердил сообщение о взрыве в Нью-Джерси, а также о том, что никто не пострадал при первом взрыве, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавших нет из-за того, что начало благотворительного марафона задержалось. Первая бомба была сделана из стальной трубы и взорвалась в контейнере с мусором. Поле инцидента марафон был отменен.

На место взрыва прибыли саперы, сотрудники ФБР и МВД.