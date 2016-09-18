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Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 29 человек

Об этом сообщили в городской полиции

Число пострадавших при взрыве в районе Челси в Нью-Йорке возросло до 29 человек, сообщили в местной полиции.

При этом представитель пожарной службы города сообщил, что 24 пострадавших были госпитализированы, один раненый сейчас находится в тяжелом состоянии.

Причина взрыва пока неизвестна.

Данных о пострадавших при взрыве гражданах РФ пока нет, сообщил представитель генконсульства РФ.

«Данные о пострадавших уточняются», — приводит ТАСС заявление представителя российской дипмиссии.

Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель генконсульства РФ.

Напомним, взрыв произошел на Манхэттене вечером 17 сентября. Улицы вблизи места происшествия были перекрыты полицией.

Известия // воскресенье, 18 сентября 2016 года

Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 29 человек

Об этом сообщили в городской полиции

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