Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 29 человек

Число пострадавших при взрыве в районе Челси в Нью-Йорке возросло до 29 человек, сообщили в местной полиции.



As of now there are 29 injuries, one considered serious. — NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 сентября 2016 г.

При этом представитель пожарной службы города сообщил, что 24 пострадавших были госпитализированы, один раненый сейчас находится в тяжелом состоянии.

Причина взрыва пока неизвестна.

Данных о пострадавших при взрыве гражданах РФ пока нет, сообщил представитель генконсульства РФ.

«Данные о пострадавших уточняются», — приводит ТАСС заявление представителя российской дипмиссии.

Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель генконсульства РФ.

Напомним, взрыв произошел на Манхэттене вечером 17 сентября. Улицы вблизи места происшествия были перекрыты полицией.