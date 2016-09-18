Число пострадавших при взрыве в Нью-Йорке возросло до 29 человек

Об этом сообщили в городской полиции
Число пострадавших при взрыве в районе Челси в Нью-Йорке возросло до 29 человек, сообщили в местной полиции.
As of now there are 29 injuries, one considered serious.— NYPD NEWS (@NYPDnews) 18 сентября 2016 г.
При этом представитель пожарной службы города сообщил, что 24 пострадавших были госпитализированы, один раненый сейчас находится в тяжелом состоянии.
Причина взрыва пока неизвестна.
Данных о пострадавших при взрыве гражданах РФ пока нет, сообщил представитель генконсульства РФ.
«Данные о пострадавших уточняются», — приводит ТАСС заявление представителя российской дипмиссии.
Россиян, по предварительным данным, среди пострадавших при взрыве в Нью-Йорке нет. Об этом корр. ТАСС сообщил представитель генконсульства РФ.
Напомним, взрыв произошел на Манхэттене вечером 17 сентября. Улицы вблизи места происшествия были перекрыты полицией.